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تقرير وبائي يستبعد انتقال «الجلد العقدي» من ليبيا إلى المملكة المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 19 يوليو 2023, 12:16 مساء
تقرير وبائي يستبعد انتقال «الجلد العقدي» من ليبيا إلى المملكة المتحدة
من عملية تحصين رأس ماشية مصابة بالجلد العقدي. (المركز الوطني للصحة الحيوانية)
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خلُص تقرير وبائي بريطاني إلى صعوبة انتقال مرض الجلد العقدي إلى المملكة المتحدة من ليبيا في الوقت الحالي؛ بسبب المسافة بين البلدين، فضلًا عن نقص التجارة في السلع التي قد تكون بمثابة مسارات دخول محتملة مثل الماشية الحية واللحوم ومنتجات الألبان.

ومرض الجلد العقدي هو فيروس جدري يصيب بشكل رئيسي الماشية وينتقل عن طريق الحشرات، والاتصال بسوائل الجسم المعدية، مثل السائل المنوي، ورغم أنه يلحق ضررًا بجلود الماشية ويؤثر على إنتاج لحم البقر والحليب؛ فإن معدل النفوق الناتج عنه منخفض نسبيًا إذ يكون عادة بين 1 و5%.

وقدم التقرير الصادر، أمس الثلاثاء، عن وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية ووكالة صحة الحيوان والنبات البريطانيتين، تقييمًا للوضع الوبائي الخاص بـ«تفشي» مرض الجلد العقدي في ليبيا، مبرزًا «ثلاث بؤر» للمرض ظهرت في مزارع للماشية.

بؤر «تفشي» مرض الجلد العقدي في ليبيا
وحسب التقرير، فقد أبلغت المنظمة العالمية لصحة الحيوان عن ثلاث بؤر لتفشي مرض الجلد العقدي في مزارع للماشية في الجفارة وطرابلس وذلك لأول مرة في ليبيا.

والمزارع التي تقع على بُعد 100 كيلومتر تقريبًا من الحدود الشرقية لتونس، كان بها ما بين 3 و14 رأسًا من الماشية، وجرى الإبلاغ في جميع الفاشيات الثلاثة عن ما مجموعه 10 حالات إصابة وثلاث وفيات.

بدأ التفشي الأول في 8 مايو الماضي في سواني بن آدم بالجفارة وجرى تأكيده في 8 يونيو، فيما ظهرت البؤرة الثانية في جنزور بالجفارة في 20 مايو الماضي، على بعد حوالي 11 كيلومترًا من التفشي الأول. وحدثت الفاشية الثالثة في خلة الزيتونة في طرابلس، على بُعد حوالي 11 كيلومترًا من سواني بن آدم ، وبدأت في 1 يونيو الماضي، حسب التقرير.

المركز الوطني للصحة الحيوانية: إجراءات لاحتواء «الجلد العقدي»
مسؤول ليبي لبرنامج «فلوسنا»: تشكيل لجان لفحص حالات ماشية يشتبه في إصابتها بـ«الجلد العقدي» (شاهد)

تحقيقات لتحديد مصدر ظهور المرض في ليبيا
وحسب التقرير البريطاني، فإن مرض الجلد العقدي مستوطن في معظم البلدان الأفريقية باستثناء الجزائر والمغرب وتونس. ومنذ العام 2012، انتشر المرض عبر الشرق الأوسط وجزء من جنوب شرق أوروبا والبلقان والقوقاز وروسيا وكازاخستان. وجرى الإبلاغ عنه أيضًا في جنوب شرق آسيا منذ العام 2019، بما في ذلك تايوان والصين وتايلاند. لم يجر الإبلاغ عن أي حالة إصابة بالمرض داخل المملكة المتحدة.

وأشار التقرير إلى أن التحقيقات الوبائية جارية لتحديد مصدر ظهور مرض الجلد العقدي في ليبيا. وأبرز في هذا السياق تصريحات لمدير المركز الوطني الليبي لصحة الحيوان أشار خلالها إلى انتقال المرض إلى ليبيا عبر تهريب الماشية المصابة من مصر والسودان وتشاد.

وأضاف مدير المركز أن جميع الحيوانات الحية المستوردة عبر موانئ ليبيا تخضع لفترة الحجر الصحي لمدة لا تقل عن سبعة أيام، معلنًا تشكيل فريق فني لمتابعة الحالات المشتبه بإصابتها بالمرض، إلى جانب مسح شامل لجميع الأمراض الحيوانية، بما في ذلك أكثر من 5000 عينة يجري أخذها من كل مدينة من مدن ليبيا.

احتمال انتقال المرض من ليبيا إلى تونس
قال التقرير إن قرب البؤر المبلغ عنها في ليبيا من الحدود الشرقية لتونس، يزيد احتمال انتشار المرض في تونس ودول المغرب العربي الأخرى عن طريق ناقلات أو حركات الحيوانات الحية.

وعدَّد التقرير أسبابًا تبعد خطر انتقال المرض من ليبيا إلى بريطانيا من بينها أن ليبيا ليست شريكًا تجاريًا للمملكة المتحدة في ضوء انتشار الحمى القلاعية بها، فهي ليست شريكًا في سلع قد تكون بمثابة مسارات دخول محتملة لمرض الجلد العقدي، بما في ذلك اللحوم ومنتجات الألبان والجلود والأنواع الحيوانية الغريبة المعرضة للإصابة، مثل غزال المها.

وخلص التقرير إلى أنه بسبب نقص التجارة في مثل هذه السلع والمسافة بين المملكة المتحدة والمناطق المتضررة في ليبيا (أكثر من 2000 كيلومتر)، فإن «خطر إدخال مرض الجلد العقدي إلى المملكة المتحدة من ليبيا لا يكاد يذكر».

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