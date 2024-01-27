الكيلاني: اتفاق مع تركيا على إقامة معارض لدعم الأسر المنتجة

القاهرة - بوابة الوسط

اتفقت وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وفاء الكيلاني مع وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية ماهينور غوكطاش على إقامة المعارض والبرامج المشتركة «لدعم الأسر المنتجة».

وتفقدت الكيلاني مقر «البيت الأفريقي» الخاص بعرض وتسويق منتجات المرأة الأفريقية خلال زيارتها إلى تركيا، والتي جاءت بدعوة من الوزيرة غوكطاش.

تبادل ثقافي بين تركيا ودول أفريقيا

وتركز فكرة البيت الأفريقي على تبادل التجارب والخبرات والثقافات المختلفة بين أنقرة ودول القارة السمراء، فيما شددت الكيلاني على أهمية دعم وتسويق منتجات الأسر المنتجة عربيًا وأفريقيًا.

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اتفق الطرفان على تأكيد الدعم والاهتمام بالأسر المنتجة من خلال إقامة المعارض والبرامج المشتركة.

من زيارة الكيلاني لمقر البيت الأفريقي في تركيا (وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الدبيبة)

من زيارة الكيلاني لمقر البيت الأفريقي في تركيا (وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الدبيبة)