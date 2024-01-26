الكبير يبحث في إسطنبول مع مسؤول تركي ملف خطابات الضمان

القاهرة - بوابة الوسط

بحث محافظ ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير، اليوم الجمعة، بمدينة إسطنبول التركية مع رئيس هيئة الإشراف والتنظيم المالية والمصرفية بتركيا شهاب قاوجي أوغلو معالجة ملف خطابات الضمان القائمة لصالح الأجهزة الليبية المنفذة لمشروعات التنمية مع الشركات التركية.

وقال المصرف المركزي في بيان مقتضب إن اللقاء تطرق إلى زيادة التنسيق والتعاون بين الطرفين دون أن يضيف مزيد التفاصيل.

- الكبير ووزير التجارة التركي يبحثان الخطوات المتخذة لمعالجة ملف خطابات الضمان

- عادل جمعة: إردوغان رفع القيود المفروضة على خطابات الضمان التركية لمؤسسات ليبية

وسبق أن أصدر المصرف التركي المركزي قرارًا في يونيو 2020، ألغى بموجبه خطابات الضمان المصرفية الصادرة لصالح المصارف الليبية. لكن الرئيس رجب طيب إردوغان أصدر قرارا رئاسيا «يرفع القيود التي سبق فرضها من قبل السلطات التركية على خطابات الضمان الصادرة من مصارف تركية لصالح مؤسسات ليبية»، وفق ما أعلنه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، عادل جمعة في سبتمبر 2021.

وفي نوفمبر 2022، التقى الكبير رفقة عدد من مديري المصارف الليبية مع وزير التجارة التركي آنذاك محمد موش بديوان الوزارة في العاصمة أنقرة. وقال مصرف ليبيا المركزي في بيان، إن الاجتماع تناول «الخطوات المتخذة لمعالجة ملف خطابات الضمان والتعاون المشترك بين القطاعين المصرفيين الليبي والتركي».