النايض: بحثت مع نورلاند إجراء الانتخابات عبر حكومة تكنوقراط واحدة ومصغرة

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس تكتل «إحياء ليبيا»، عارف النايض، إنه بحث مع مبعوث أميركا الخاص إلى ليبيا وسفيرها، ريتشارد نورلاند، إجراء الانتخابات البلدية والبرلمانية والرئاسية بشكل عاجل عبر حكومة تكنوقراط واحدة ومصغرة، وبمراقبة وطنية وإقليمية ودولية.

جاء ذلك في لقاء، صباح اليوم الجمعة، بحضور القائم بأعمال السفارة الأميركية جيريمي بيرندت، حيث تناولت المناقشات الأوضاع السياسية والاقتصادية والمجتمعية الحالية في ليبيا، حسب ما جاء على الصفحة الرسمية للنايض في موقع «فيسبوك».

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وتطرق اللقاء إلى سبل تعاون الأحزاب السياسية والنسيج الاجتماعي والمجتمع المدني مع البعثة الأممية، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي.