شاهد في «وسط الخبر»: مسار واشنطن - القاهرة.. هل ينهي ظلام نفق ليبيا؟

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (Wtv)، الخميس، دلالات الاهتمام الأميركي المتزايد مؤخرًا بشأن الملف الليبي، وإمكانية أن يحدث اختراقًا للواقع المتأزم سياسيًا، وعلاقة ذلك بخشية واشنطن من تمدد مجموعة «فاغنر» في المنطقة.

وخلال اليومين الماضيين، أجرى المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاند مجموعة لقاءات مع أطراف الأزمة، حين رحل إلى بنغازي للاجتماع مع قائد «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ثم ينتقل إلى طرابلس للقاء رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، ورئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، والمبعوث الأممي عبدالله باتيلي.

وفي ختام زيارة إلى دول أفريقية، لم يخفِ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الهاجس من توسع مجموعة «فاغنر» المرتبطة بروسيا، والذي اعتبره «يعني العنف والإرهاب ونهب الموارد».

ولاستجلاء جوانب هذا الملف فتح البرنامج نقاشًا مع الباحث في الشأن السياسي يوسف البخبخي، والباحث في مركز جنيف للدراسات ناصر زهير، والمحلل السياسي محمد أمطيريد.

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