شاهد في «هذا المساء»: لقاءات نورلاند.. هل عادت واشنطن بأجندة جديدة؟

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش برنامج «هذا المساء» على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الأربعاء، الأسباب وراء اللقاءات المكثفة التي عقدها المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاند مؤخرًا، والتي تطرح تساؤلات حول ما إذا كانت واشنطن قد عادت بأجندة جديدة إلى الملف الليبي.

وأجرى نورلاند عدة لقاءات بدأها من بنغازي بالاجتماع مع قائد القيادة العامة المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ثم ينتقل إلى طرابلس للقاء رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، ورئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، والمبعوث الأممي عبدالله باتيلي.

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جاءت لقاءات نورلاند في أعقاب إعلان البيت الأبيض عن تعيين جو بادين الدبلوماسية جينيفر جافيتو سفيرة للولايات المتحدة في ليبيا، بانتظار تصديق مجلس الشيوخ.

ويفتح البرنامج نقاشا حول هذا الملف مع كل من: الكاتب والأكاديمي أحمد معيوف، ورئيس حزب التفاؤل أسامة خيرالله، والمتابع للشأن العام فرج فركاش.

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