عقيلة يؤكد لنورلاند رفضه أي محاولات لفتح حوارات أو اتفاقات جديدة

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح للمبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا، السفير ريتشارد نولاند، رفضه أي محاولات لفتح حوارات أو اتفاقات جديدة في ليبيا، محذرًا من أن ذلك من شأنه إعادة البلاد إلى المربع الأول.

واستقبل عقيلة بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي، اليوم الثلاثاء، وفدًا أميركيًا برئاسة نورلاند ضم كلًا من مساعد نائب وزير الخارجية الأميركي جوشوا هاريس، والقائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا جيرمي برنت، ومسؤول القسم السياسي بالسفارة نبيل صديق فلورس.

مطلب عقيلة بشأن الانتخابات

وقال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق في تصريح صحفي إن اللقاء تناول سبل حل الأزمة الليبية، مشيرًا إلى أن عقيلة أكد لمحاوريه الأميركيين «إنجاز مجلس النواب لما هو مطلوب منه من قاعدة دستورية وإصدار القوانين الانتخابية وآلية انتخاب حكومة موحدة تنظم الانتخابات».

- وفد أميركي يناقش مع حفتر دفع العملية السياسية نحو الانتخابات

وأضاف بليحق عبر صفحته على «فيسبوك» أن عقيلة أكد لنورلاند «أن أي محاولات لفتح حوارات جديدة أو اتفاقات جديدة ستعيدنا للمربع الأول، وبأن المطلوب الآن هو تشكيل حكومة واحدة موحدة تنظم وتشرف على العملية الانتخابية».

الموقف الأميركي حيال العملية السياسية

من جهتها، قالت سفار الولايات المتحدة لدى ليبيا عبر حسابها على منصة «إكس» إن لقاء الوفد الأميركي مع عقيلة جاء «لمناقشة أهمية الدفع بالعملية السياسية للسماح للشعب الليبي بانتخاب قادته»، مشيرة إلى أن «الوفد عبر عن تقديره لعمل لجنة (6+6)» المكلفة من مجلسي النواب والدولة لإعداد القوانين الانتخابية».

وأضافت السفارة أن الوفد الأميركي «شدد على أهمية أن يجتمع الفاعلون المؤسسون معًا لمعالجة المسائل السياسية الخلافية المتبقية بما في ذلك تشكيل حكومة تصريف أعمال. كما ناقشوا أيضًا أهمية أن يعمل الليبيون من كل الأطراف معًا للحرص على أن تكون هناك بيئة ملائمة تمكن الليبيين من اختيار ممثليهم بحرية فيما تستعد ليبيا للانتخابات البلدية المقبلة».

وقبل لقائه مع عقيله، التقى الوفد الأميركي برئاسة نورلاند مع قائد القيادة العامة المشير خليفة حفتر الذي ناقش معه سبل دفع العملية السياسية قدمًا نحو الانتخابات وجهود الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي في هذا الشأن، بالإضافة إلى ملفات أمنية واقتصادية.

نورلاند والوفد المرافق له خلال لقائهم مع عقيلة بديوان مجلس النواب في بنغازي، الثلاثاء 23 يناير 2024. (مجلس النواب)

وصول نورلاند والوفد المرافق له إلى ديوان مجلس النواب في بنغازي للقاء عقيلة، الثلاثاء 23 يناير 2024. (مجلس النواب)