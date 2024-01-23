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وفد أميركي يناقش مع حفتر دفع العملية السياسية نحو الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 23 يناير 2024, 06:06 مساء
وفد أميركي يناقش مع حفتر دفع العملية السياسية نحو الانتخابات
حفتر يتوسط الوفد الأميركي خلال استقبالهم بمقر القيادة العامة، الثلاثاء 23 يناير 2024. (القيادة العامة)
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ناقش وفد رسمي من الولايات المتحدة برئاسة المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، مع قائد القيادة العامة المشير خليفة حفتر، سبل دفع العملية السياسية قدمًا نحو الانتخابات وجهود الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي في هذا الشأن.

واستقبل حفتر، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بمقر القيادة العامة بمنطقة الجرمة في بنغازي إلى جانب نورلاند كلًا من نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي جوشوا هاريس، والقائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا جيرمى برنت.

مناقشات حفتر مع الوفد الأميركي
وقالت القيادة العامة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الوفد الأميركي أكد خلال اللقاء «أهمية التنسيق والتعاون بين القيادة العامة والولايات المتحدة الأميركية فى محاربة الإرهاب والتطرف»، وأشاد بدور القيادة العامة «في حفظ الأمن والاستقرار فى ليبيا وتأثير ذلك إيجابيًا على دول المنطقة بشكل عام».

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وأضافت أن مناقشات حفتر مع الوفد الأميركي تطرقت أيضًا إلى «أهمية الدفع بالعملية السياسية فى ليبيا وصولاً لمرحلة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة، وعلى ضرورة قيام بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا ببذل المزيد من الجهود المتوازنة والفعالة لتحقيق تطلعات وآمال أبناء الشعب الليبي».

دعم أميركي لجهود باتيلي وتوحيد الجيش وإعادة الإعمار
من جهتها، قالت سفار الولايات المتحدة لدى ليبيا عبر حسابها على منصة «إكس» إن الوفد الأميركي ناقش مع حفتر «أهمية دعم جهود الممثل الخاص للأمين العام باتيلي للجمع بين أصحاب المصلحة المؤسسين وللزعماء الليبيين من جميع الأطراف للعمل معًا لضمان بيئة مواتية لليبيين لاختيار ممثليهم بحرية بينما تستعد ليبيا للانتخابات البلدية المقبلة».

وأضافت السفارة أن الوفد الأميركي «شدد أيضًا على دعم الولايات المتحدة للجهود الرامية إلى توحيد الجيش الليبي، وحماية السيادة الليبية، وضمان تنفيذ جهود إعادة الإعمار في درنة وغيرها من المناطق المتضررة من الفيضانات في الوقت المناسب وبطريقة شفافة بناءً على تقييمات الخبراء واحتياجات الناس».

اجتماع حفتر مع الوفد الأميركي بمقر القيادة العامة، الثلاثاء 23 يناير 2024. (القيادة العامة)
اجتماع حفتر مع الوفد الأميركي بمقر القيادة العامة، الثلاثاء 23 يناير 2024. (القيادة العامة)
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