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نورلاند: تحقيق المصالحة ضروري لتحقيق السلام المستدام في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 17 يناير 2024, 09:05 مساء
نورلاند: تحقيق المصالحة ضروري لتحقيق السلام المستدام في ليبيا
المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند. (السفير ريتشارد نورلاند)
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أكد المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند، أن تحقيق المصالحة الوطنية «ضروري لتحقيق السلام المستدام في ليبيا»، مؤكدا تطلع واشنطن لـ«دعم هذا الجانب الحيوي من العملية السياسية».

وقال نورلاند، في تدوينة نشرتها السفارة الأميركية في ليبيا عبر حسابها على منصة «إكس»، مساء اليوم الأربعاء: «لقد تابعت باهتمام الاجتماع التحضيري للمؤتمر الوطني للمصالحة المقرر عقده في ربيع هذا العام»، في إشارة إلى الاجتماع الرابع للجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة الوطنية الذي عقد في زوارة يومي 14 و15 يناير الجاري.

المصالحة جانب حيوي من العملية السياسية
وأضاف نورلاند: «كما شاركنا مع عضو المجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي، ووزير خارجية الكونغو جان كلود غاكوسو، فإن الولايات المتحدة تتطلع إلى العمل مع المجلس الرئاسي والاتحاد الأفريقي لدعم هذا الجانب الحيوي من العملية السياسية».

- اختتام الاجتماع الرابع للجنة التحضيرية للمصالحة الوطنية في زوارة بمشاركة باتيلي
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وأكد نورلاند أن «تحقيق المصالحة على الصعيدين الوطني والمحلي ضروري لوضع الأسس اللازمة لتحقيق السلام المستدام في ليبيا».

إنجاح ملف المصالحة الوطنية
وقبل يومين، اختتمت اللجنة التحضيرية للمؤتمر المصالحة الوطنية اجتماعها الرابع الذي استضافته مدينة زوارة، وحضره عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، ووزير خارجية الكونغو برازافيل جان كلود غاكوسو، والممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، ومستشار الاتحاد الأفريقي للمصالحة محمد حسن اللبات، وعضوا مجلس النواب عبدالمنعم بالكور وهناء أبوديب، وأعضاء اللجنة التحضيرية الممثلون عن جميع الأطراف الرئيسية المشاركة في العملية السياسية.

وتباحث المشاركون في الاجتماع الرابع للجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة الوطنية، على مدى يومين في زوارة، عددا من القضايا التنظيمية المتعلقة بآلية عمل اللجنة، استعدادا لانعقاد المؤتمر الجامع المزمع عقده نهاية أبريل المقبل في مدينة سرت.

وأكد اللافي، خلال الجلسة الختامية للاجتماع، حرص المجلس الرئاسي على إنجاح ملف المصالحة الوطنية بالوصول إلى المؤتمر الجامع، وتحقيق العدالة، وإنهاء حالة الانقسام، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي بإنجاز الاستحقاقات الانتخابية.

مسؤولية أعضاء اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة
من جهته، أكد باتيلي في كلمته أمام اللجنة التحضيرية أن تحقيق المصالحة الوطنية يحتاج إلى جهود متواصلة بعد سنوات من النزاع والانقسام، مسترشدا بحالات لدول أخرى مرت بالأزمات نفسها وتجاوزتها، وعلى الليبيين الاستفادة من تجارب هذه الدول.

وشدد المبعوث الأممي على مسؤولية أعضاء اللجنة التحضيرية، لافتا إلى أن المؤتمر الجامع في سرت سيكون نقطة حاسمة، و«القادة السياسيون هم من تقع عليهم المسؤولية الأولى لنجاح هذا العمل، وكذلك القادة العسكريون».

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