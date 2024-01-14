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اللافي ووزير خارجية الكونغو في زوارة لحضور اجتماع تحضيري لمؤتمر المصالحة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 14 يناير 2024, 11:58 صباحا
اللافي ووزير خارجية الكونغو في زوارة لحضور اجتماع تحضيري لمؤتمر المصالحة
من وصول عبدالله اللافي إلى زوارة لحضور الاجتماع التحضيري لمؤتمر المصالحة، 14 يناير 2024 (المجلس الرئاسي)
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أعلن المجلس الرئاسي، صباح اليوم الأحد، وصول عضو المجلس عبدالله اللافي إلى مدينة زوارة، للمشاركة في اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني للمصالحة الوطنية.

وقال المجلس، في بيان، إن أعضاء «المصالحة الوطنية» الممثلين عن الأطراف المشاركة في العملية السياسية، ووزير خارجية الكونغو برازافيل جان كلود جاكوسو، وممثلي بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، وصلوا إلى زوارة أيضا.

مؤتمر المصالحة سيعقد في سرت 28 أبريل
ومن المقرر أن ينعقد مؤتمر المصالحة الوطنية في 28 أبريل المقبل بمدينة سرت، حسبما حددت اللجنة التحضيرية للمؤتمر خلال اجتماعها الأخير في مدينة سبها في ديسمبر الماضي.

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وقال الوزير الكونغولي عقب لقائه بقصر قرطاج مع الرئيس سعيد مساء الجمعة إن الملف الليبي رغم تعقده «إلا أنه يحقق تقدما»، مؤكدا التزام أفريقيا بالمصالحة الوطنية في ليبيا.

وزير خارجية الكونغو يصل إلى زوارة لحضور الاجتماع التحضيري لمؤتمر المصالحة، 14 يناير 2024 (المجلس الرئاسي)
وزير خارجية الكونغو يصل إلى زوارة لحضور الاجتماع التحضيري لمؤتمر المصالحة، 14 يناير 2024 (المجلس الرئاسي)
من وصول عبدالله اللافي إلى زوارة لحضور الاجتماع التحضيري لمؤتمر المصالحة، 14 يناير 2024 (المجلس الرئاسي)
من وصول عبدالله اللافي إلى زوارة لحضور الاجتماع التحضيري لمؤتمر المصالحة، 14 يناير 2024 (المجلس الرئاسي)
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