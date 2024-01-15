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المنفي يتلقى رسالة خطية من رئيس الكونغو برازافيل ويؤكد ضرورة إنجاز ملف المصالحة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 15 يناير 2024, 08:50 مساء
المنفي يتلقى رسالة خطية من رئيس الكونغو برازافيل ويؤكد ضرورة إنجاز ملف المصالحة
لقاء المنفي مع وزير الخارجية الكونغولي جان كلود جاكوسو.، الإثنين 15 يناير 2023. (المجلس الرئاسي)
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تلقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مساء اليوم الإثنين، رسالة خطية من رئيس جمهورية الكونغو برازافيل، رئيس اللجنة رفيعة المستوى الخاصة بالشأن الليبي دينيس ساسو نغيسو، مؤكدا على ضرورة إنجاز ملف المصالحة.

وتسلم المنفي رسالة الرئيس الكونغولي خلال استقباله بديوان المجلس الرئاسي في طرابلس وزير الخارجية والفرنكوفونية الكونغولي جان كلود جاكوسو الذي نقل إليه تحيات الرئيس دينيس ساسو نغيسو، مقدمًا له التهنئة بمناسبة العام الجديد، متمنيًا لليبيا التقدم والازدهار، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

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وقال المكتب الإعلامي إن لقاء المنفي مع وزير الخارجية الكونغولي تمحور حول مناقشة آخر مستجدات مشروع المصالحة الوطنية والخطوات المُنجزة استعدادًا لانعقاد المؤتمر الوطني الجامع للمصالحة المزمع عقده في أبريل المقبل والمقترحات التي تضمن نجاح هذا الحدث الوطني الكبير.

انجاز ملف المصالحة
وجدد المنفي خلال اللقاء التأكيد على «ضرورة إنجاز ملف المصالحة الوطنية والاهتمام به واعتباره نواة أساسية لبناء الدولة الليبية»، مشيرا إلى أن نجاحه «سيمهد الطريق نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي يتطلع إليها كل الليبيين».

وشارك وزير الخارجية الكونغوي رفقة ممثلين عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قبل يومين في اجتماع اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة الوطنية الذي عقد في مدينة زوارة غرب البلاد برئاسة عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي.

لقاء المنفي مع وزير الخارجية الكونغولي جان كلود جاكوسو.، الإثنين 15 يناير 2023. (المجلس الرئاسي)
لقاء المنفي مع وزير الخارجية الكونغولي جان كلود جاكوسو.، الإثنين 15 يناير 2023. (المجلس الرئاسي)
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