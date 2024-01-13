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ليبيا محور قمة في الكونغو برازافيل فبراير المقبل

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني السبت 13 يناير 2024, 05:31 مساء
ليبيا محور قمة في الكونغو برازافيل فبراير المقبل
الرئيس التونسي قيس سعيد (يسار) يصافح وزير الخارجية الكونغولي جون كلود جاكوسو، تونس، 12 يناير 2024 (الرئاسة التونسية)
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وجه وزير الخارجية الكونغولي جان كلود جاكوسو دعوة إلى الرئيس التونسي قيس سعيد مرسلة من الرئيس الكونغولي دينيس ساسو نغيسو الذي يرأس اللجنة العليا للاتحاد الأفريقي من أجل ليبيا، وذلك لزيارة العاصمة برازافيل 5 فبراير المقبل بهدف بحث القضية الليبية.

وأوضح الوزير الكونغولي في تصريح له عقب لقائه بقصر قرطاج مع الرئيس سعيد مساء الجمعة أن وجوده في تونس يأتي استجابة لضرورة التشاور حول القضايا الساخنة التي تهم القارة الأفريقية وخاصة الوضع في ليبيا.

وقال جاكوسو إن «واجبنا هو دعم الشعب الليبي الشقيق»، مشددا على أن تونس اضطلعت بدور كبير في هذا الصدد من خلال استقبال اللاجئين الليبيين والمسؤولين الدوليين منهم المبعوث الأممي عبدالله باتيلي ودبلوماسيون آخرون.

وزير الخارجية الكونغولي: الملف الليبي يحقق تقدمًا رغم تعقده
وأشار رئيس الدبلوماسية الكونغولية إلى أن الملف الليبي رغم تعقده «إلا أنه يحقق تقدما»، مؤكدا التزام أفريقيا بالمصالحة الوطنية في ليبيا.

وأضاف أن الرئيس قيس سعيد قدم مقترحات دائمة إلى اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا.

من جانبه، رحب الرئيس التونسي بالجهود المبذولة على مستوى اللجنة العليا الخاصة بليبيا، مذكرا بموقف بلاده الثابت «الذي لا يزال مقتنعا بضرورة التوصل إلى حل ليبي داخلي بعيدا عن التدخلات والضغوط الخارجية».

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تنسيق ليبي أفريقي لإقامة مؤتمر للمصالحة الوطنية
وينسق الاتحاد الأفريقي مع المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي لمؤتمر المصالحة الوطنية الشامل الذي تعثرت أولى جلساته التحضيرية قبل أسابيع بسبب «انسحاب أنصار تيار القذافي».

والإثنين الماضي عقد مجلس النواب جلسته الرسمية برئاسة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وخلالها جرت مناقشة مشروع قانون المصالحة الوطنية الذي تقرر إحالته إلى لجنة العدل والمصالحة الوطنية بالمجلس لدراسته وتقديم رأيه فيه.

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