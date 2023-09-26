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دينيس ساسو نغيسو: الشعب الليبي سئم العيش في حالة الانقسام

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 26 سبتمبر 2023, 02:39 مساء
دينيس ساسو نغيسو: الشعب الليبي سئم العيش في حالة الانقسام
رئيس الكونغو برازافيل، دينيس ساسو نغيسو يتحدث أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، 26 سبتمبر 2023. (الإنترنت)
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دعا رئيس جمهورية الكونغو برازافيل، دينيس ساسو نغيسو، إلى ضرورة عودة السلام النهائي إلى ليبيا، مشيرا إلى أن شعبها سئم العيش في حالة الانقسام.

جاء ذلك خلال كلمته خلال أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، مساء الإثنين، حيث وجه دينيس ساسو نغيسو التعازي للشعبين الليبي والمغربي اللذين تعرضا لكوارث طبيعية قاتلة.

وأشار نغيسو إلى التقرير الذي قدمته له بعثة السلام والمصالحة التابعة للاتحاد الأفريقي بخصوص ليبيا، والذي سلط الضوء على «شجاعة وصمود الشعب الليبي الذي سئم العيش في حالة الانقسام».

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رئيس الكونغو برازافيل يدعو إلى دعم جهود المصالحة في ليبيا
وبصفته رئيس اللجنة الرفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا، ناشد الرئيس الكونغولي المجتمع الدولي دعم جهود الاتحاد الأفريقي حتى إتمام عملية المصالحة بين الليبيين، التي بدأت في برازافيل يوليو الماضي.

ودعا مرة أخرى إلى ضرورة دعم بلدان المنطقة والمنظمات التي تجمعها من أجل المساعدة في التوصل لحل نهائي ذي مصداقية لهذه الأزمة التي طال أمدها. وبالنسبة له، فإن أفضل شرط مسبق لإجراء انتخابات عامة في ليبيا هو دعم خطوات الاتحاد الأفريقي نحو المصالحة الوطنية.

وعلى مدى يومين في يوليو الماضي، انعقدت في الكونغو برازافيل أعمال اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة الليبية، بمشاركة دينيس ساسو نغيسو. كما شارك في المؤتمر عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، وممثلون عن مختلف الأطراف الليبية، والجامعة العربية، والدول المعنية بأزمة ليبيا.

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