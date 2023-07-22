رئيس الكونغو: زخم التحضير لمؤتمر المصالحة الليبية شرط للانتخابات المقبلة

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

شدّد رئيس الكونغو دينيس ساسو نغيسو على ضرورة إعطاء زخم حاسم للتحضير لمؤتمر المصالحة الوطنية في ليبيا، وهو شرط مسبق لا رجعة فيه للانتخابات العامة المقبلة.

وعدّ ساسو نغيسو في كلمة له خلال الاجتماع الأول للجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة الليبية المنعقد في العاصمة برازافيل أن هذا «المؤتمر يشكل بداية لعملية انتخابية سلمية». وافتتح الاجتماع الأول للجنة التحضيرية لهذا المؤتمر رئيس اللجنة الرفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي حول ليبيا دينيس ساسو نغيسو وضم الاجتماع عديد من الأطراف الليبية، وكذلك جامعة الدول العربية ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ومبعوث الأمم المتحدة.

وذكّر دينيس ساسو نغيسو بمزايا هذه الاجتماعات، محددًا أن «المجتمعين هنا، يعملون من أجل ليبيا سلمية ومستقرة». وحث جميع الأطراف «دون قيد أو شرط، على نبذ البحث بإصرار عن القيادة ووضع المصلحة العامة فوق كل الحسابات الفردية الضيقة للمضي قدما على طريق الاستقرار».

وجدد رئيس اللجنة رفيعة المستوى الخاصة بليبيا تأكيد عزمه الراسخ على مساعدة الشعب الليبي على إيجاد حلول مناسبة للوصول إلى تنظيم مؤتمر مصالحة. وقدم رئيس اللجنة رفيعة المستوى شروط عودة ليبيا المستقرة والمسالمة، ولهذا دعا الليبيين إلى رفض الانقسام ونبرة الانفصال والمضي قدما لإعادة جسور التواصل بين القبائل وبين الحساسيات الدينية وبين المدن والقرى، لأن ليبيا في النهاية دولة واحدة وموحدة.

باتيلي: انتخابات شفافة وشاملة شرط لإعادة توحيد ليبيا

من جانبه، قال المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، خلال كلمة مسجلة ألقاها في جلسة افتتاح أعمال اللجنة التحضيرية، إن تنظيم انتخابات شفافة وشاملة شرط لإعادة توحيد ليبيا، مؤكداً أن الأمم المتحدة تؤيد تأييداً كاملاً جميع المبادرات الهادفة لدعم المصالحة الوطنية في البلاد.

باتيلي: تنظيم انتخابات شفافة وشاملة «شرط لإعادة توحيد» ليبيا

انطلاق أعمال اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة الوطنية في برازافيل

جريدة «الوسط»: «المصالحة» في برازافيل والعسكر في باريس

وأمس الجمعة، أعلنت الناطقة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة نتائج زيارة النائب بالمجلس عبدالله اللافي إلى الكونغو برازافيل. وأوضحت في بيان لها أن اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة ستلتقي في برازافيل بحضور النائب بالمجلس عبدالله اللافي ورئيس الكونغو ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي. وبينت وهيبة أن المؤتمر الجامع للمصالحة وكل المؤتمرات المتعلقة بمسار المصالحة ستعقد في داخل ليبيا وبمشاركة كل الأطراف والأطياف ذات الصلة. وأشارت وهيبة إلى أن لقاء رئيس الكونغو دنيس ساسو نغيسو مع النائب بالمجلس الرئاسي كان موسعا وجرى خلاله بحث عددٍ من الملفات الإقليمية والثنائية أبرزها سبل دعم اللجنة الأفريقية لجهود الرئاسي في المصالحة.

يُشار إلى أن الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية عقد بطرابلس، في 12 يناير الماضي، بحضور اللافي وباتيلي، ومشاركة ممثلين عن جميع الأطراف والمكونات الليبية. وعبّر باتيلي حينها عن «سعادته لما وصل إليه الليبيون من نجاحات خلال هذا الملتقى الذي جمع كل الأطياف الليبية داخل الوطن للخروج بحل ليبي للأزمة الليبية»، وقال إن «الليبيين اليوم وضعوا العربة على الطريق للانطلاق نحو الاستقرار».