خلال الاجتماع التحضيري لمؤتمر المصالحة بالكونغو... المفوضية الأفريقية تدعو إلى تعزيز الحوار بين الليبيين

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

دعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي، أطراف الصراع الليبي، إلى إزالة كل العوائق الداخلية والخارجية التي تعيق العودة إلى تحقيق السلم الحقيقي، وقال إن المصالحة التي «تطمحون إليها هي لقاء القلب والعقل».

وأوضح موسى فقي، الذي تحدث مطولا باللغة العربية في أعمال اللجنة التحضيرية للمصالحة الليبية المجتمعة في الكونغو التي اختتمت اجتماعاتها أمس الجمعة، أنه ينبغي «الربط بين المصالحة والعدالة»، داعيا فيما يتعلق بالسيادة الليبية.

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أما وزير الخارجية الكونغولي جان كلود جاكوسو، فقد اعتبر أن «الكرة في ملعب الليبيين»، فبعد استقباله في عدة مناسبات من قبل القادة الليبيين رأى في «الترحيب الحار الذي يتلقاه في كل مرة دليلا على الثقة التي جرى منحها لرئيس الدولة الكونغولية نيابة عن الاتحاد الأفريقي».

اللافي ممتن لدور اللجنة الأفريقية

بدوره أعرب نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي عن امتنانه لدور رئيس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي رئيس الكونغو دينيس ساسو نغيسو، قائلا إنه «حان الوقت للتخلي عن أخطاء الماضي والأمر متروك لجميع الليبيين لإنقاذ البلاد». ومن هذا المنطلق قال إنه متفائل لرؤية هذا الاجتماع التحضيري الذي شاركت فيه جميع الأطراف الليبية ينتهي باعتماد جدول زمني للمضي قدما لعقد مؤتمر المصالحة.

يذكر أن اللجنة المجتمعة في العاصمة برازافيل ينتظر أن تصدر بيانها الختامي عشية اليوم السبت، ليجري عرض تفاصيل مخرجاتها على الأطراف الليبية لدى عودتهم الى البلاد.