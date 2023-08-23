استئناف الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر المصالحة الوطنية في البيضاء الأحد المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

أفادت وكالة «سبوتنيك» الروسية، اليوم الأربعاء، باستئناف الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر المصالحة الوطنية في مدينة البيضاء، شرق ليبيا، الأحد المقبل، بحضور ممثلين عن الاتحاد الأفريقي.

وانطلقت أعمال اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة في العاصمة الكونغولية برازافيل، في 21 يوليو، بحضور ليبي وإقليمي واسع. وأعلنت في ختام اجتماعاتها أنها ستستأنف أعمالها من داخل ليبيا، بمشاركة الأطراف السياسية والاجتماعية كافة لوضع ترتيبات وتجهيز لعقد المؤتمر الجامع.

ونقلت «سبوتنيك» اليوم الأربعاء، عن الناطقة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة قولها إن «عضو رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي سيفتتح الجلسة الأولى لعمل اللجنة التحضيرية المقرر عقدها الأحد المقبل، في مدينة البيضاء».

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مناقشة التجهيزات لانعقاد مؤتمر المصالحة الجامع

ولفتت وهيبة إلى أن «اللجنة تعتزم مناقشة التحضيرات والتجهيزات لانعقاد مؤتمر المصالحة الجامع الذي سيضمن مشاركة كل المكونات الليبية من مختلف المناطق والمؤسسات والشخصيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية».

ويشارك في اجتماعات البيضاء، بحسب وهيبة، مستشار الاتحاد الأفريقي المكلف بملف المصالحة الليبية، وسفيرة الاتحاد الأفريقي لدى ليبيا.