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انطلاق أعمال اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة الوطنية في برازافيل

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 21 يوليو 2023, 12:58 صباحا
انطلاق أعمال اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة الوطنية في برازافيل
جانب من الاجتماع التحضيري الأول للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية في الكونغو، الخميس 20 يوليو 2023 (المجلس الرئاسي)
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أعلن عضو المحلس الرئاسي عبد الله اللافي، اليوم الخميس في العاصمة الكونغولية برازافيل، انطلاق أعمال اللجنة التحضيرية للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية، لافتا إلى أن اللجنة ستواصل أعمالها من ليبيا.

حضر انطلاق أعمال اللجنة في برازافيل كل من: رئيس الكونغو دنيس ساسو انغيسو، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه، ووزير خارجية الكونغو جان كلود، ومستشار رئيس الاتحاد الأفريقي محمد الحسن اللباد، وبمشاركة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبد الله باتيلي، عبر تطبيق زوم، وممثل عن جامعة الدول العربية وسفراء الدول الداعمة لاستقرار ليبيا.

وأشاد اللافي، في كلمته أمام الحضور، بجهود الرئيس دنيس ساسو انغيسو، الذي يترأس اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى لمتابعة ملف المصالحة الوطنية في ليبيا، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، والدول الداعمة لاستقرار ليبيا التي تسعى لنجاح هذا المشروع، بحسب بيان نشرته صفحة المجلس الرئاسي على «فيسبوك».

وأكد أن «المجلس الرئاسي وضع على عاتقه مسؤولية ملف المصالحة الوطنية، وبذل قصارى جهده لوضع تصور نظري للمشروع، بعقول وخبرات ليبية، لصياغة مشروع استراتيجي محدد الأهداف ملكيته خالصة للشعب الليبي».

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اللافي: اللجنة التحضيرية ستواصل اجتماعاتها من ليبيا
كما استعرض اللافي محطات العمل العديدة، حتى وصوله لهذه المحطة المهمة بانطلاق أعمال اللجنة التحضيرية للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية في الكونغو، والتي ستواصل عقد اجتماعاتها من ليبيا للإعداد للمؤتمر الجامع الذي سيشارك فيه أطياف الشعب الليبي.

جانب من الاجتماع التحضيري الأول للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية في الكونغو، الخميس 20 يوليو 2023 (المجلس الرئاسي)
جانب من الاجتماع التحضيري الأول للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية في الكونغو، الخميس 20 يوليو 2023 (المجلس الرئاسي)
جانب من الاجتماع التحضيري الأول للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية في الكونغو، الخميس 20 يوليو 2023 (المجلس الرئاسي)
جانب من الاجتماع التحضيري الأول للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية في الكونغو، الخميس 20 يوليو 2023 (المجلس الرئاسي)
جانب من الاجتماع التحضيري الأول للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية في الكونغو، الخميس 20 يوليو 2023 (المجلس الرئاسي)
جانب من الاجتماع التحضيري الأول للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية في الكونغو، الخميس 20 يوليو 2023 (المجلس الرئاسي)
جانب من الاجتماع التحضيري الأول للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية في الكونغو، الخميس 20 يوليو 2023 (المجلس الرئاسي)
جانب من الاجتماع التحضيري الأول للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية في الكونغو، الخميس 20 يوليو 2023 (المجلس الرئاسي)
جانب من الاجتماع التحضيري الأول للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية في الكونغو، الخميس 20 يوليو 2023 (المجلس الرئاسي)
جانب من الاجتماع التحضيري الأول للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية في الكونغو، الخميس 20 يوليو 2023 (المجلس الرئاسي)
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