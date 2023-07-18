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«سبوتنيك»: الكونغو تستضيف اجتماعات ليبية لبحث مسار المصالحة الوطنية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 18 يوليو 2023, 11:47 مساء
«سبوتنيك»: الكونغو تستضيف اجتماعات ليبية لبحث مسار المصالحة الوطنية
اللافي يتوسط قادة البعثة الأفريقية خلال مشاركتهم في الجلسة الحوارية حول المصالحة الوطنية، الثلاثاء 18 أكتوبر 2022. (أرشيفية: المجلس الرئاسي)
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تستضيف العاصمة الكونغولية برازافيل يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع الجاري اجتماعات ممثلي الأطراف الليبية لبحث استكمال مسار المصالحة الوطنية في البلاد، بحسب ما نقلته وكالة «سبوتنيك» الروسية عن مصادر ليبية.

«سبوتنيك»: ممثلون عن سيف الإسلام يحضرون الاجتماعات
وتشير المصادر إلى أن الاجتماعات التي سيرعاها الاتحاد الأفريقي ستضم شخصيات ممثلة عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي والأطراف الليبية الأخرى، من بينهم ممثلين عن سيف الإسلام القذافي، بحسب الوكالة الروسية.

وذكرت «سبوتنيك» أن المشاركين في الاجتماعات من مختلف الأطراف الليبية يشكلون «اللجنة التأسيسية» في حال التوافق على آلية العمل ووضع خطة للمضي قدمًا في تنفيذ المصالحة الوطنية.

- الاتحاد الأفريقي يعتزم تنظيم مؤتمر بشأن المصالحة الوطنية في ليبيا
- رسالة من موسى فقي لعقيلة بشأن التحضير لمؤتمر المصالحة

ومن المقرر أن يستعرض المشاركون التجارب المشابهة في بلدان أخرى التي حققت فيها المصالحة الوطنية أهدافها بالابتعاد عن الحرب والنزاعات ووحدت صفوف الدولة، من أجل استخلاص رؤية متفق عليها، لاستكمال مسار المصالحة الوطنية في ليبيا، التي يقودها المجلس الرئاسي.

الشخصيات الليبية تصل الكونغو
ولفتت الوكالة أيضًا إلى أن الاجتماعات تهدف لوضع تصور خاص وآلية عمل لاستكمال مسار المصالحة الوطنية، في إطار المبادرة التي اقترحها المجلس الرئاسي، في وقت سابق.

ومن المقرر وصول الشخصيات الليبية المشاركة في الاجتماعات، مساء اليوم الثلاثاء إلى الكونغو.

وفي شهر فبراير الماضي، كشف رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي خلال مؤتمر صحفي في ختام قمة الاتحاد الأفريقي التي استمرت يومين حينها أن المنظمة القارية ستنظم مؤتمرًا بشأن المصالحة الوطنية في ليبيا.

وقال فكي: «لقد التقينا مع مختلف الأطراف، ونحن في صدد العمل معهم لتحديد موعد ومكان عقد المؤتمر الوطني»، متابعا «أن المؤتمر سيلتئم برعاية لجنة رفيعة المستوى من الاتحاد الأفريقي يترأسها الرئيس الكونغولي دنيس ساسو نغيسو»، وفق ما ذكرت وكالة «فرانس برس».

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