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الاتحاد الأفريقي يعتزم تنظيم مؤتمر بشأن المصالحة الوطنية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 19 فبراير 2023, 09:58 مساء
الاتحاد الأفريقي يعتزم تنظيم مؤتمر بشأن المصالحة الوطنية في ليبيا
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي متحدثا في افتتاح الملتقى التحضيري لمشروع المصالحة الوطنية المنعقد في طرابلس، الأحد 8 يناير 2023. (المجلس الرئاسي)
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كشف رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد لوكالة «فرانس برس»، الأحد، أن المنظمة القارية ستنظم مؤتمرًا بشأن المصالحة الوطنية في ليبيا، في أحدث محاولة لإعادة الاستقرار إلى ليبيا.

وقال إثر مؤتمر صحفي اختُتمت به قمة الاتحاد الأفريقي التي استمرت يومين: «لقد التقينا مع مختلف الأطراف ونحن في صدد العمل معهم لتحديد موعد ومكان عقد المؤتمر الوطني».

- موسى فقي: الملتقى التحضيري خطوة لإرساء دعائم المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا

«اللجنة الأفريقية» تستعجل التحضيرات لمؤتمر المصالحة الليبي
وفي وقت سابق اليوم الأحد، استعجل رئيس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي حول ليبيا، دينيس ساسو نغيسو، إنشاء اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة الوطنية في ليبيا، التي يتعين أن يسبقها إجراء مشاورات مع المجلس الرئاسي.

والأسبوع الماضي، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أن الأمم المتحدة ليست لديها أجندة أو هدف بشأن ليبيا إلا ضمان حق الشعب الليبي في العيش بسلام، والتصويت في انتخابات نزيهة ومشاركة ثمار رخاء بلدهم.

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