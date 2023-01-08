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موسى فقي: الملتقى التحضيري خطوة لإرساء دعائم المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 08 يناير 2023, 09:42 مساء
موسى فقي: الملتقى التحضيري خطوة لإرساء دعائم المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي متحدثا في افتتاح الملتقى التحضيري لمشروع المصالحة الوطنية المنعقد في طرابلس، الأحد 8 يناير 2023. (المجلس الرئاسي)
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أكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي، أن الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية في ليبيا هو «خطوة في الاتجاه الصحيح لإرساء دعائم المصالحة الوطنية الشاملة»، مجددًا دعم الاتحاد الأفريقي لاستقرار ليبيا، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

جاء تأكيد فقي في كلمته خلال افتتاح الملتقى التحضيري الذي بدأ اليوم الأحد في العاصمة طرابلس ويستمر حتى 12 يناير الجاري بحضور رئيس المجلس الرئاسي وعدد من المسؤولين والقيادات الليبية وممثلين رفيعي المستوى عن الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية.

وأشاد فقي في كلمته، بالجهود التي بذلت لانعقاد الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية في ليبيا، واصفًا إياه «بالتاريخي والذي جمع أطراف العملية السياسية في ليبيا، وبجهود الاتحاد الأفريقي الذي يسعى لتحقيق الاستقرار في ليبيا».

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وقال فقي إن الملتقى «خطوة في الاتجاه الصحيح، للوصول إلى المؤتمر الليبي الجامع، الذي يهدف لإرساء دعائم المصالحة الوطنية الشاملة، التي تمهد الطريق لإجراء الانتخابات التي يطمح إليها الليبيون، للخروج من الأزمة التي تعيشها ليبيا منذ سنوات».

وجدد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي خلال كلمته التأكيد على استمرار دعم الاتحاد الأفريقي، لكل الجهود التي تهدف لتحقيق الاستقرار في ليبيا، من خلال مشروع المصالحة الوطنية الذي يقوده المجلس الرئاسي.

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