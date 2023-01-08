أبوالغيط: المصالحة الوطنية ستنهي حالة الانقسام التي تعيشها ليبيا منذ سنوات

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، أن «مشروع المصالحة الوطنية سينهي حالة الانقسام التي تعيشها ليبيا منذ سنوات»، مشيرًا إلى استمرار دعم الجامعة لكل الجهود التي تهدف لاستقرار ليبيا، من خلال مشروع المصالحة الذي يقوده المجلس الرئاسي.

جاء تأكيد أبوالغيط في كلمته خلال افتتاح الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية المنعقد في العاصمة طرابلس الذي انطلق، اليوم الأحد، بحضور رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وعدد من الوزراء والمسؤولين وممثلين رفيعي المستوى عن الاتحاد الأفريقي.

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وأوضح أبوالغيط في كلمة مسجلة في افتتاح الملتقى التحضيري، أن «المصالحة هي التي تضمن جلوس كل الأطراف على طاولة واحدة من أجل الوطن، وطرح كافة القضايا والخروج بتوصيات من أجل مستقبل ليبيا»، وفق ما نقله المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وقال أبوالغيط إن الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية «يعيد الأمل في إمكانية تولي الأشقاء في ليبيا، المبادرة التي تهدف لاستقرار بلادهم، والوصول بها إلى الانتخابات التي يتوق لها الشعب».