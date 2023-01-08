انطلاق الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية

القاهرة - بوابة الوسط

انطلقت، عصر اليوم الأحد، فعاليات الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية، بحضور رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وممثلين عن الاتحاد الأفريقي وعدد من السفراء المعتمدين لدى ليبيا وأعضاء من مجلسي النواب والدولة والمشايخ والأعيان من مختلف مناطق ليبيا.

كما شهد افتتاح الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية مشاركة عبر تقنية الفيديو من جانب رئيس الاتحاد الأفريقي الرئيس السنغالي ماكي سال، ورئيس اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى بشأن ليبيا رئيس الكونغو برازافيل دينيس ساسو نغيسيو، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط.

وحضر فعاليات الملتقى التحضيري للمصالحة الوطنية في طرابلس، كل من مبعوث رئيس اللجنة الفريقية رفيعة المستوى بشأن ليبيا وزير خارجية الكونغو برازافيل جان كلود جاكوسو، ومبعوث مفوضية الاتحاد الأفريقي للمصالحة الليبية، محمد الحسن لبات.

وأكد الرئيس السنغالي رئيس الاتحاد الأفريقي ماكي سال في كلمة وجهها خلال انطلاق فعاليات الملتقى دعم الاتحاد الأفريقي مبادرة المجلس الرئاسي لتحقيق المصالحة في ليبيا، ودعم أي حل شامل للأزمة.

رئيس الكونغو برازافيل متحدثا في فعاليات الملتقى التحضيري للمصالحة الوطنية في طرابلس، الأحد 8 يناير 2023. (بث مباشر)

رئيس السنغال ماكي سال متحدثا في فعاليات الملتقى التحضيري للمصالحة الوطنية في طرابلس، الأحد 8 يناير 2023. (بث مباشر)

النائبة عاشة شلابي متحدثه في فعاليات الملتقى التحضيري للمصالحة الوطنية في طرابلس، الأحد 8 يناير 2023. (بث مباشر)

فعاليات الملتقى التحضيري للمصالحة الوطنية في طرابلس، الأحد 8 يناير 2023. (بث مباشر)

رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي متحدثا في فعاليات الملتقى التحضيري للمصالحة الوطنية في طرابلس، الأحد 8 يناير 2023. (بث مباشر)