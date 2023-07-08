رسالة من موسى فقي لعقيلة بشأن التحضير لمؤتمر المصالحة

القاهرة - بوابة الوسط

تسلم مدير مكتب شؤون رئاسة مجلس النواب، عوض الفيتوري، اليوم السبت، رسالة خطية من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي، إلى رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، بشأن التحضير لمؤتمر المصالحة الوطنية في ليبيا.

جاء ذلك خلال استقبال الفيتوري في مدينة بنغازي وفد لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى الذي يترأسه وزير خارجية الكونغو برازافيل، جون كلود جاكوسو، ويضم المستشار الاستراتيجي ومدير مكتب ديوان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمد الحسن لبات، والممثلة الخاصة لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لدى ليبيا، وحيدة العياري، والمستشار السياسي لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، بريس نازار الينقا هيبارا، وفق بيان مقتضب صادر عن الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق.

ملف المصالحة في مشاورات حفتر مع الوفد الأفريقي

المشري يبحث مع الوفد الأفريقي مشاركة مجلس الدولة في مؤتمر المصالحة الوطنية

المنفي يشيد بدور رئيس الكونغو والاتحاد الأفريقي لإنجاح مشروع المصالحة

- الدبيبة يدعو اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى للعمل من ليبيا

وفي وقت سابق، التقى الوفد الأفريقي مع قائد قوات القيادة العامة، المشير خليفة حفتر، بمكتبه بمقر القيادة العامة في بنغازي، لمناقشة «آخر المستجدات على الساحة الليبية، والمصالحة الوطنية في ليبيا»، وفق بيان صادر عن مكتب إعلام القيادة العامة.

ويزور وفد الاتحاد الأفريقي ليبيا منذ الثلاثاء الماضي، حيث استهل لقاءه في العاصمة طرابلس بالاجتماع مع عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، حيث تركزت المناقشات على مشروع المصالحة الوطنية والتحضيرات الجارية للمؤتمر الجامع المزمع عقده بالخصوص بدعم أفريقي.

من لقاء مدير مكتب شؤون رئاسة مجلس النواب، عوض الفيتوري، في بنغازي مع الوفد الأفريقي، 8 يوليو 2023. (عبدالله بليحق)

من لقاء مدير مكتب شؤون رئاسة مجلس النواب، عوض الفيتوري، في بنغازي مع الوفد الأفريقي، 8 يوليو 2023. (عبدالله بليحق)