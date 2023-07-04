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الدبيبة يدعو اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى للعمل من ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 04 يوليو 2023, 10:15 مساء
الدبيبة يدعو اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى للعمل من ليبيا
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة يستقبل وفد اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي المعنية بليبيا، الثلاثاء 4 يوليو 2023 (حكومة الوحدة الوطنية)
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دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي المعنية بليبيا، إلى العمل عن قرب من داخل ليبيا والتواصل مع شرائح المجتمع كافة.

جاء ذلك خلال استقبال الدبيبة صباح اليوم الثلاثاء وفد اللجنة بقيادة وزير خارجية الكونغو جون كاغوسو، بحسب بيان نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك».

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الدبيبة يدعو رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لزيارة ليبيا
وناقش اللقاء، بحسب البيان، مشاركة حكومة الوحدة الوطنية في المصالحة الوطنية، واستعراض أعمالها في هذا الصدد من منع الصراع، وتقديم الخدمات، وبدء مشروعات التنمية بالتساوي في ربوع ليبيا كافة.

وسلّم الوفد، رسالة خطية من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى محمد إلى الدبيبة الذي دعا بدوره رئيس المفوضية إلى زيارة ليبيا.

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة يستقبل وفد اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي المعنية بليبيا، الثلاثاء 4 يوليو 2023 (حكومة الوحدة الوطنية)
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة يستقبل وفد اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي المعنية بليبيا، الثلاثاء 4 يوليو 2023 (حكومة الوحدة الوطنية)
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة يستقبل وفد اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي المعنية بليبيا، الثلاثاء 4 يوليو 2023 (حكومة الوحدة الوطنية)
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة يستقبل وفد اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي المعنية بليبيا، الثلاثاء 4 يوليو 2023 (حكومة الوحدة الوطنية)
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة يستقبل وفد اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي المعنية بليبيا، الثلاثاء 4 يوليو 2023 (حكومة الوحدة الوطنية)
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة يستقبل وفد اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي المعنية بليبيا، الثلاثاء 4 يوليو 2023 (حكومة الوحدة الوطنية)
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