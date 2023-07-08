ملف المصالحة في مشاورات حفتر مع الوفد الأفريقي

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش القائد العام لقوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، اليوم السبت، مع وفد الاتحاد الأفريقي برئاسة وزير خارجية الكونغو برازافيل جان كلود جاكوسو، ومدير ديوان مفوضية الاتحاد الأفريقي محمد الحسان لبات، وممثلة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي وحيدة العياري، «آخر المستجدات على الساحة الليبية».

وقال مكتب إعلام القيادة العامة في بيان مقتضب، إن الاجتماع عقد بمكتب حفتر بمقر القيادة العامة في بنغازي، وتطرق إلى «التباحث حول المصالحة الوطنية في ليبيا»، دون أن يكشف مزيد التفاصيل.

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ويزور وفد الاتحاد الأفريقي ليبيا منذ الثلاثاء الماضي، حيث استهل لقاءه في العاصمة طرابلس بالاجتماع مع عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، حيث تركزت المناقشات على مشروع المصالحة الوطنية والتحضيرات الجارية للمؤتمر الجامع المزمع عقده بالخصوص بدعم أفريقي.

من لقاء حفتر في بنغازي مع وفد الاتحاد الأفريقي، 8 يوليو 2023. (القيادة العامة)

من لقاء حفتر في بنغازي مع وفد الاتحاد الأفريقي، 8 يوليو 2023. (القيادة العامة)

من لقاء حفتر في بنغازي مع وفد الاتحاد الأفريقي، 8 يوليو 2023. (القيادة العامة)

من لقاء حفتر في بنغازي مع وفد الاتحاد الأفريقي، 8 يوليو 2023. (القيادة العامة)

من لقاء حفتر في بنغازي مع وفد الاتحاد الأفريقي، 8 يوليو 2023. (القيادة العامة)

من لقاء حفتر في بنغازي مع وفد الاتحاد الأفريقي، 8 يوليو 2023. (القيادة العامة)

من لقاء حفتر في بنغازي مع وفد الاتحاد الأفريقي، 8 يوليو 2023. (القيادة العامة)

من لقاء حفتر في بنغازي مع وفد الاتحاد الأفريقي، 8 يوليو 2023. (القيادة العامة)

من لقاء حفتر في بنغازي مع وفد الاتحاد الأفريقي، 8 يوليو 2023. (القيادة العامة)

من لقاء حفتر في بنغازي مع وفد الاتحاد الأفريقي، 8 يوليو 2023. (القيادة العامة)