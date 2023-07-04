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المشري يبحث مع الوفد الأفريقي مشاركة مجلس الدولة في مؤتمر المصالحة الوطنية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 04 يوليو 2023, 10:52 مساء
المشري يبحث مع الوفد الأفريقي مشاركة مجلس الدولة في مؤتمر المصالحة الوطنية
رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري يستقبل وفد لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى الخاصة بليبيا، الثلاثاء 4 يوليو 2023 (المكتب الإعلامي لمجلس الدولة)
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ناقش رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري مع وفد لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى الخاصة بليبيا ملف المصالحة الوطنية، مشاركة المجلس في المؤتمر الوطني الجامع للمصالحة، وترشيح عضو عن المجلس لحضور الاجتماعات التحضيرية.

جاء ذلك خلال استقبال المشري، بالعاصمة طرابلس اليوم الثلاثاء، وفد اللجنة متمثلا في كل من وزير خارجية جمهورية الكونغو برازافيل جان كلود جاكوسو، المبعوث الخاص للرئيس الكونغولي، ومدير ديوان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمد الحسن اللباد، والممثلة الخاصة لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي وحيدة العياري، حيث سلّم الوفد رسالة خطية إلى المشري من رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي.

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المشري يدعو للتعجيل بملف المصالحة الوطنية
وأوضح بيان نشره المكتب الإعلامي لمجلس الدولة على «فيسيوك»، أن المشري شدد على ضرورة التعجيل بملف المصالحة الوطنية، وتوسيع دائرة التواصل ليشمل كل الأطراف الليبية من أجل التوصل لحلول شاملة للأزمة الليبية، وإقامة انتخابات ناجحة تنهي المراحل الانتقالية وتصل بالبلاد لمرحلة الاستقرار الدائم.

ونقل البيان عن وفد الاتحاد الأفريقي «إشادته بمجهودات المشري في هذا الملف، ودعمه الدائم للّجنة واستجابته السريعة لترشيح مندوب عن المجلس للمشاركة بالاجتماعات التحضيرية للمؤتمر»، بالإضافة إلى «إشادة الوفد بنتائج اجتماعات اللجنة المشتركة «6+6».

وفي وقت سابق اليوم التقى الوفد الأفريقي رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة الذي دعا اللجنة رفيعة المستوى، إلى العمل عن قرب من داخل ليبيا والتواصل مع شرائح المجتمع كافة.

رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري يستقبل وفد لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى الخاصة بليبيا، الثلاثاء 4 يوليو 2023 (المكتب الإعلامي لمجلس الدولة)
رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري يستقبل وفد لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى الخاصة بليبيا، الثلاثاء 4 يوليو 2023 (المكتب الإعلامي لمجلس الدولة)
رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري يستقبل وفد لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى الخاصة بليبيا، الثلاثاء 4 يوليو 2023 (المكتب الإعلامي لمجلس الدولة)
رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري يستقبل وفد لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى الخاصة بليبيا، الثلاثاء 4 يوليو 2023 (المكتب الإعلامي لمجلس الدولة)
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