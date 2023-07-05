المنفي يشيد بدور رئيس الكونغو والاتحاد الأفريقي لإنجاح مشروع المصالحة

القاهرة - بوابة الوسط

أشاد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بالدور الذي يقوم به كل من الرئيس الكونغولي رئيس اللجنة رفيعة المستوى الخاصة بالشأن الليبي، دينيس ساسو نغيسو، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي، لإنجاح مشروع المصالحة لتحقيق الوفاق والسلام والاستقرار في كافة أنحاء ليبيا، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

جاءت إشادة المنفي خلال استقباله بديوان المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس، صباح اليوم الأربعاء، وزير خارجية الكونغو برازافيل، المبعوث الخاص للرئيس الكونغولي، جان كلود جاكوسو، ومدير ديوان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمد الحسن اللباد.

- الدبيبة يدعو اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى للعمل من ليبيا

- المشري يبحث مع الوفد الأفريقي مشاركة مجلس الدولة في مؤتمر المصالحة الوطنية

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن المنفي بحث مع وزير الخارجية الكونغولي آخر مستجدات مشروع المصالحة الوطنية الذي يتبناه المجلس الرئاسي، والخطوات المنجزة استعدادًا لانعقاد المؤتمر الوطني الجامع للمصالحة، والمقترحات التي تضمن نجاح هذا الحدث الوطني، من خلال مشاركة كل الأطراف الفاعلة.

ويزور وزير الخارجية الكونغولي طرابلس منذ أمس الثلاثاء، حيث استهل لقاءه في العاصمة بالاجتماع مع عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، حيث تركزت المناقشات على مشروع المصالحة الوطنية والتحضيرات الجارية للمؤتمر الجامع المزمع عقده بالخصوص بدعم أفريقي.

وزير خارجية الكونغو ومبعوث رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي خلال لقائهما مع المنفي، الأربعاء 5 يوليو 2023. (المجلس الرئاسي)