اللافي يبحث في الكونغو دعم الاتحاد الأفريقي للمصالحة الوطنية الليبية

القاهرة - بوابة الوسط

بحث عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، في الكونغو، اليوم الأربعاء، دعم الاتحاد الأفريقي للمصالحة الوطنية في ليبيا، ودعوة أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر الجامع في العاصمة برازافيل.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس جمهورية الكونغو ديني ساسيو انغيسو، رئيس اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى بشأن ليبيا، في العاصمة برازافيل، بحضور كل من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، ووزير خارجية الكونغو جان كلود جاكوسو، ومدير ديوان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمد اللباد.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن اللقاء جاء لبحث آليات دعم الاتحاد الأفريقي لجهود المصالحة الوطنية التي يقودها المجلس الرئاسي على المستوى القاري والدولي.

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وأضاف أنه جرى خلال اللقاء التأكيد على دعوة أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر الجامع الذي سيعقد في العاصمة برازافيل لوضع المقترحات لنجاح تنظيم هذا الحدث الوطني بمشاركة الأطراف المعنية.

وفي شهر فبراير الماضي، كشف رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي خلال مؤتمر صحفي في ختام قمة الاتحاد الأفريقي التي استمرت يومين حينها أن المنظمة القارية ستنظم مؤتمرًا بشأن المصالحة الوطنية في ليبيا.

وقال فكي: «لقد التقينا مع مختلف الأطراف، ونحن في صدد العمل معهم لتحديد موعد ومكان عقد المؤتمر الوطني»، متابعا «أن المؤتمر سيلتئم برعاية لجنة رفيعة المستوى من الاتحاد الأفريقي يترأسها الرئيس الكونغولي دنيس ساسو نغيسو».

عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي يلتقي رئيس الكونغو برازافيل بحضور رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، الأربعاء 19 يوليو 2023 (المجلس الرئاسي)