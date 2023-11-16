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وزير خارجية الكونغو يطلع المنفي على نتائج اجتماع مؤتمر المصالحة ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 16 نوفمبر 2023, 05:38 مساء
وزير خارجية الكونغو يطلع المنفي على نتائج اجتماع مؤتمر المصالحة ببنغازي
لقاء المنفي مع وزير الخارجية الكونغولي، الخميس 16 نوفمبر 2023. (المجلس الرئاسي)
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أطلع وزير الشؤون الخارجية والفرانكفونية والكونغوليين بالخارج جان كلود جاكوسو، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، على نتائج الاجتماع التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية الذي عقد مؤخرا في مدينة بنغازي.

واستقبل المنفي في مكتبه بديوان المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس وزير الخارجية الكونغولي، ومستشار الاتحاد الأفريقي للمصالحة الوطنية محمد حسن اللباد.

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وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن وزير الخارجية الكونغولي قدم للمنفي خلال اللقاء «إحاطة حول الاجتماع الذي عقد مؤخرًا في مدينة بنغازي» بشأن المصالحة الوطنية، وأشاد بجهوده في إرساء دعائم المصالحة والاستقرار في ليبيا.

وأضاف المكتب الإعلامي أن المنفي أكد من جانبه على «أن المصالحة مسار وطني شامل وهو المسلك الصحيح العابر لما خلفته النزاعات من جراح وكلوم، وهي تُعد من أهم مفردات أي تسوية سياسية بهدف طي صفحة الماضي وتجاوز أسباب الخلاف والانقسام وتحقيق العدالة التصالحية بعيدًا عن التشفي والانتقام».

لقاء المنفي مع وزير الخارجية الكونغولي، الخميس 16 نوفمبر 2023. (المجلس الرئاسي)
لقاء المنفي مع وزير الخارجية الكونغولي، الخميس 16 نوفمبر 2023. (المجلس الرئاسي)
وزير الخارجية الكونغولي ومستشار الاتحاد الأفريقي للمصالحة خلال لقائهم مع المنفي، الخميس 16 نوفمبر 2023. (المجلس الرئاسي)
وزير الخارجية الكونغولي ومستشار الاتحاد الأفريقي للمصالحة خلال لقائهم مع المنفي، الخميس 16 نوفمبر 2023. (المجلس الرئاسي)
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