  • Alwasat News
Atwasat

اللافي يفتتح لقاءً تشاوريًا حول المصالحة الوطنية في جنيف

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 06 نوفمبر 2023, 06:55 مساء
اللافي يفتتح لقاءً تشاوريًا حول المصالحة الوطنية في جنيف
اللافي متحدثا في اللقاء التشاوري حول المصالحة الوطنية بمقر مركز الحوار الإنساني في جنيف، الإثنين 6 نوفمبر 2023. (المجلس الرئاسي)
alwasat radio

افتتح عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي صباح اليوم الإثنين لقاء تشاوريا حول المصالحة الوطنية ينظمه مركز الحوار الإنساني في جنيف.

ويحضر اللقاء التشاوري عدد من الباحثين والخبراء الدوليين والمختصين في الحوار وفض النزاعات والمصالحة، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وناقش اللافي مع المشاركين في الجلسة الافتتاحية مشروع المصالحة الوطنية الذي أطلقه المجلس الرئاسي، مستعرضًا جانبًا مما حققه من خلال الرؤية الاستراتيجية للمشروع، وانعقاد المؤتمر التحضيري وجهود الوصول إلى المؤتمر الوطني الجامع.

- اللافي: المجلس الرئاسي يتطلع لتنفيذ مسؤوليته في ملف المصالحة الوطنية
- «اللافي» يبحث التمهيد لـ«مؤتمر وطني جامع» مع السفير الفرنسي

وأكد اللافي خلال اللقاء الذي عقد بمقر مركز الحوار الإنساني في جنيف أن المجلس الرئاسي وضع على عاتقه مسؤولية ملف المصالحة الوطنية، وإنجاحه وتحقيق أهدافه بملكية خالصة للشعب الليبي.

وأضاف المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن المشاركين في المحور الأول للقاء بحثوا كيفية مساهمة المصالحة الوطنية في تعزيز الهوية الليبية، من خلال المحافظة على الثوابت الوطنية.

اللقاء التشاوري حول المصالحة الوطنية بمقر مركز الحوار الإنساني في جنيف، الإثنين 6 نوفمبر 2023. (المجلس الرئاسي)
اللقاء التشاوري حول المصالحة الوطنية بمقر مركز الحوار الإنساني في جنيف، الإثنين 6 نوفمبر 2023. (المجلس الرئاسي)
اللقاء التشاوري حول المصالحة الوطنية بمقر مركز الحوار الإنساني في جنيف، الإثنين 6 نوفمبر 2023. (المجلس الرئاسي)
اللقاء التشاوري حول المصالحة الوطنية بمقر مركز الحوار الإنساني في جنيف، الإثنين 6 نوفمبر 2023. (المجلس الرئاسي)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«العمل الدولية»: غزة فقدت أكثر من 60% من الوظائف بسبب الحرب

«العمل الدولية»: غزة فقدت أكثر من 60% من الوظائف بسبب الحرب
الرسام الليبي فيتوري روبيك يفوز بجائزة «ماستر الأفريقية»

الرسام الليبي فيتوري روبيك يفوز بجائزة «ماستر الأفريقية»
حدث نادر في مزاد لدار «كريستيز» الثلاثاء

حدث نادر في مزاد لدار «كريستيز» الثلاثاء
«ناو أند ذِن» لفرقة «بيتلز» تتصدر ترتيب الأغنيات في بريطانيا

«ناو أند ذِن» لفرقة «بيتلز» تتصدر ترتيب الأغنيات في بريطانيا
سفيرة فلسطين بباريس تفقد 30 فردا من عائلتها بعد قصف بيتهم في غزة

سفيرة فلسطين بباريس تفقد 30 فردا من عائلتها بعد قصف بيتهم في غزة
«الصحة الفلسطينية»: 200 «شهيد» في مجازر إسرائيلية ليلية على غزة

«الصحة الفلسطينية»: 200 «شهيد» في مجازر إسرائيلية ليلية على غزة
أفكار عصرية لتصميم غرفة المعيشة

أفكار عصرية لتصميم غرفة المعيشة
روما يفلت بأعجوبة من الخسارة أمام ليتشي في الدوري الإيطالي

روما يفلت بأعجوبة من الخسارة أمام ليتشي في الدوري الإيطالي
الليلة في «تغطية خاصة»: غزة.. بين «قذائف الياسين» ووحشية «F-35»

الليلة في «تغطية خاصة»: غزة.. بين «قذائف الياسين» ووحشية «F-35»
«بلومبرغ»: روسيا تسعى لتوسيع وجودها العسكري في شرق ليبيا

«بلومبرغ»: روسيا تسعى لتوسيع وجودها العسكري في شرق ليبيا
الباشا: «دورينا» يسير بانتظام ولجنة المسابقات تراعي المشاركات الأفريقية للهلال وأبوسليم

الباشا: «دورينا» يسير بانتظام ولجنة المسابقات تراعي المشاركات الأفريقية للهلال ...
دونالد ترامب يمثل أمام المحكمة الإثنين بتهمة الاحتيال في نيويورك

دونالد ترامب يمثل أمام المحكمة الإثنين بتهمة الاحتيال في نيويورك
البرازيل تفوز بذهبية كرة القدم في دورة ألعاب الأميركتين

البرازيل تفوز بذهبية كرة القدم في دورة ألعاب الأميركتين
«في التسعين»: يعترف بفشله حارسًا للمرمى قبل أن يتحول لرياضة أخرى ويحقق فيها نجاحات

«في التسعين»: يعترف بفشله حارسًا للمرمى قبل أن يتحول لرياضة أخرى ويحقق فيها ...
«فلوسنا»: ما سبب تزايد عدد القضايا المرفوعة على الدولة الليبية؟

«فلوسنا»: ما سبب تزايد عدد القضايا المرفوعة على الدولة الليبية؟
عدسة الوسط ترصد تحضيرات فريق الملعب الليبي لـ«دورينا»

عدسة الوسط ترصد تحضيرات فريق الملعب الليبي لـ«دورينا»
«تحقيقات»: غات.. أوان المغادرة؟

«تحقيقات»: غات.. أوان المغادرة؟
كاريكاتير حليم - مرور 106 سنة على إصدار وعد «بلفور»

كاريكاتير حليم - مرور 106 سنة على إصدار وعد «بلفور»
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
إعادة دفن 62 جثة من ضحايا «دانيال» بمقبرة الفتائح بدرنة وفتح 60 ملفًا لأهالي الضحايا
إعادة دفن 62 جثة من ضحايا «دانيال» بمقبرة الفتائح بدرنة وفتح 60 ...
ترحيل 600 مصري دخلوا ليبيا بطريقة غير شرعية
ترحيل 600 مصري دخلوا ليبيا بطريقة غير شرعية
اللافي يفتتح لقاءً تشاوريًا حول المصالحة الوطنية في جنيف
اللافي يفتتح لقاءً تشاوريًا حول المصالحة الوطنية في جنيف
الحويج يبحث مع سفير تركيا تسهيل إجراءات نقل البضائع بين البلدين
الحويج يبحث مع سفير تركيا تسهيل إجراءات نقل البضائع بين البلدين
المؤسسة الوطنية للنفط ترصد ميزانية لتدريب 46 ألفا من عمال القطاع
المؤسسة الوطنية للنفط ترصد ميزانية لتدريب 46 ألفا من عمال القطاع
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الدبيبة يعفي 3 فئات من المصريين وفئتين من الأتراك من تأشيرة دخول ليبيا
الدبيبة يعفي 3 فئات من المصريين وفئتين من الأتراك من تأشيرة ......
اندلاع اشتباكات مسلحة في غريان.. ومقتل اثنين (فيديو)
اندلاع اشتباكات مسلحة في غريان.. ومقتل اثنين (فيديو)...
طرابلس: قفل طريق الشط والطرق المؤدية إليه من الثامنة صباح السبت
طرابلس: قفل طريق الشط والطرق المؤدية إليه من الثامنة صباح ......
مشاجرة بالأسلحة البيضاء وإصابات في بنغازي بين عمال وافدين بسبب 36 ألف دينار
مشاجرة بالأسلحة البيضاء وإصابات في بنغازي بين عمال وافدين ......
انفجار بمخزن ذخيرة في زليتن
انفجار بمخزن ذخيرة في زليتن...
المزيد
ضبط شخص بحوزته كمية من مخدر الحشيش في أجدابيا
ضبط شخص بحوزته كمية من مخدر الحشيش في أجدابيا...
لجنة العطاءات: مراجعة واعتماد 121 عقدًا بالعطاء العام للأدوية
لجنة العطاءات: مراجعة واعتماد 121 عقدًا بالعطاء العام ......
الدبيبة يؤكد للسايح استعداد الحكومة تقديم مساعدة المفوضية لتنفيذ الانتخابات
الدبيبة يؤكد للسايح استعداد الحكومة تقديم مساعدة المفوضية ......
المؤسسة الوطنية للنفط ترصد ميزانية لتدريب 46 ألفا من عمال القطاع
المؤسسة الوطنية للنفط ترصد ميزانية لتدريب 46 ألفا من عمال ......
الحويج يبحث مع سفير تركيا تسهيل إجراءات نقل البضائع بين البلدين
الحويج يبحث مع سفير تركيا تسهيل إجراءات نقل البضائع بين ......
المزيد