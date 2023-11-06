اللافي يفتتح لقاءً تشاوريًا حول المصالحة الوطنية في جنيف

القاهرة - بوابة الوسط

افتتح عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي صباح اليوم الإثنين لقاء تشاوريا حول المصالحة الوطنية ينظمه مركز الحوار الإنساني في جنيف.

ويحضر اللقاء التشاوري عدد من الباحثين والخبراء الدوليين والمختصين في الحوار وفض النزاعات والمصالحة، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وناقش اللافي مع المشاركين في الجلسة الافتتاحية مشروع المصالحة الوطنية الذي أطلقه المجلس الرئاسي، مستعرضًا جانبًا مما حققه من خلال الرؤية الاستراتيجية للمشروع، وانعقاد المؤتمر التحضيري وجهود الوصول إلى المؤتمر الوطني الجامع.

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وأكد اللافي خلال اللقاء الذي عقد بمقر مركز الحوار الإنساني في جنيف أن المجلس الرئاسي وضع على عاتقه مسؤولية ملف المصالحة الوطنية، وإنجاحه وتحقيق أهدافه بملكية خالصة للشعب الليبي.

وأضاف المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن المشاركين في المحور الأول للقاء بحثوا كيفية مساهمة المصالحة الوطنية في تعزيز الهوية الليبية، من خلال المحافظة على الثوابت الوطنية.

اللقاء التشاوري حول المصالحة الوطنية بمقر مركز الحوار الإنساني في جنيف، الإثنين 6 نوفمبر 2023. (المجلس الرئاسي)

اللقاء التشاوري حول المصالحة الوطنية بمقر مركز الحوار الإنساني في جنيف، الإثنين 6 نوفمبر 2023. (المجلس الرئاسي)