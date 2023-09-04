«اللافي» يبحث التمهيد لـ«مؤتمر وطني جامع» مع السفير الفرنسي

القاهرة - بوابة الوسط

بحث النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي، اليوم الإثنين، سبل دفع المصالحة الوطنية، وتهيئة الظروف لإطلاق «مؤتمر وطني جامع» تمهيدًا لإطلاق انتخابات تتوافق عليها الأطراف السياسية كافة، وذلك خلال لقاء جمعه بالسفير الفرنسي مصطفى مهراج بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، اليوم الإثنين.

اللافي يؤكد سعي المجلس للتمهيد لمؤتمر وطني جامع

وناقش اللافي مع السفير الفرنسي «مستجدات العملية السياسية في ليبيا، وسبل خلق بيئة ملائمة لإجراء انتخابات حرة وشفافة يقبل بها الجميع وفق إطار قانوني، وبتوافق الأطراف السياسية كافة، وجهود المجلس الرئاسي في مشروع المصالحة الوطنية، وسعي المجلس لتهيئة سبل النجاح للمؤتمر الوطني الجامع»، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

المهراج يؤكد حرص باريس على إنجاح المصالحة