«اللافي» يبحث التمهيد لـ«مؤتمر وطني جامع» مع السفير الفرنسي

بحث النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي، اليوم الإثنين، سبل دفع المصالحة الوطنية، وتهيئة الظروف لإطلاق «مؤتمر وطني جامع» تمهيدًا لإطلاق انتخابات تتوافق عليها الأطراف السياسية كافة، وذلك خلال لقاء جمعه بالسفير الفرنسي مصطفى مهراج بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، اليوم الإثنين.
اللافي يؤكد سعي المجلس للتمهيد لمؤتمر وطني جامع
وناقش اللافي مع السفير الفرنسي «مستجدات العملية السياسية في ليبيا، وسبل خلق بيئة ملائمة لإجراء انتخابات حرة وشفافة يقبل بها الجميع وفق إطار قانوني، وبتوافق الأطراف السياسية كافة، وجهود المجلس الرئاسي في مشروع المصالحة الوطنية، وسعي المجلس لتهيئة سبل النجاح للمؤتمر الوطني الجامع»، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.
المهراج يؤكد حرص باريس على إنجاح المصالحة
وأضاف المكتب الإعلامي أن السفير الفرنسي أكد من جانبه أهمية مشروع المصالحة الوطنية، وحرص بلاده على إنجاح العملية السياسية من خلال توافق جميع أطرافها على قوانين انتخابية تضمن نجاح ومشاركة الجميع في الانتخابات، للوصول بالبلاد إلى بر الأمان.
اللافي يبحث مع سفير الجزائر 4 ملفات تمس تطورات العملية السياسية
وأمس الأحد، بحث اللافي مع سفير الجزائر لدى ليبيا سليمان شنين أربعة ملفات سياسية تتصل بتطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، متطرقًا إلى جهود المجلس الرئاسي في إنجاز مشروع المصالحة الوطنية، وسبل تحقيق توافق قانوني وسياسي لإجراء الاستحقاقات الانتخابية.
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