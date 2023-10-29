اللافي: المجلس الرئاسي يتطلع لتنفيذ مسؤوليته في ملف المصالحة الوطنية

القاهرة - بوابة الوسط

أكد عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي «أن المجلس الرئاسي يتطلع لتنفيذ مسؤوليته في ملف المصالحة الوطنية، وبذل قصارى جهده لإنجاحه وتحقيق أهدافه، بملكية خالصة للشعب الليبي».

جاء تأكيد اللافي خلال ترؤسه اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية الذي عُقِد اليوم الأحد في طرابلس بحضور الأعضاء الممثلين عن مختلف الأطراف السياسية، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

مرحلة جديد في طريق مؤتمر المصالحة

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن الاجتماع ناقش آلية تنظيم عمل اللجنة، ولائحتها الداخلية، لضمان مشاركة الجميع في مشروع المصالحة الوطنية، بالإضافة إلى بعض المعوقات والعراقيل التي واجهت عمل اللجنة، خلال الفترة الماضية وسبل معالجتها وإيجاد حلول لها.

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واعتبر اللافي أن انطلاق أعمال اللجنة التحضيرية للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية «هو مرحلة جديدة ومهمة في طريق الإعداد للمؤتمر الجامع، الذي ستشارك فيه أطياف الشعب الليبي كافةً».