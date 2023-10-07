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نغيسو وحفتر يناقشان في برازافيل «المصالحة الليبية»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 07 أكتوبر 2023, 10:37 مساء
نغيسو وحفتر يناقشان في برازافيل «المصالحة الليبية»
لقاء حفتر مع نغيسو في برازافيل، 6 أكتوبر 2023. (الرئاسة الكونغولية)
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انصب نقاش رئيس الكونغو رئيس اللجنة الرفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا، دينيس ساسو نغيسو، مع قائد «القيادة العامة»، المشير خليفة حفتر، على ملف المصالحة الليبية.

وقالت رئاسة الكونغو برازافيل في بيان السبت، إن اجتماع نغيسو وحفتر، مساء الجمعة، «تركز على مناقشة المصالحة وهي الرغبة الأكثر حماسة للاتحاد الأفريقي وعديد الشركاء الدوليين الآخرين»، إضافة إلى «مسألة حل النزاع وشروط الحل السياسي التوافقي للأزمة الليبية».

وأشار البيان إلى إجراء رئيس الكونغو «اتصالات لا تحصى مع أعضاء المجلس الأعلى للمدن والقبائل الليبية وكذلك مع الجزائر ومصر والدول المجاورة» في هذا الإطار، لافتًا إلى تعبيره عن «تفاؤله بشأن عملية السلام في ليبيا».

من يرافق حفتر خلال زيارته الكونغو؟
ورافق حفتر خلال الزيارة، التي لم يعلنها مسبقا، كل من نجله الصديق، ومدير مكتبه عضو اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، الفريق خيري التميمي، وآمر اللواء «166» أيوب البوسيفي، وآمر اللواء «165»، باسم البوعيشي. وأظهرت الصور المتداولة حفتر وهو يقدم للرئيس الكونغولي هدايا، من بينها سيف ظهر يحمله مع الرئيس دينيس ساسو رفقة نجله الصديق.

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ويعود آخر لقاء في العاصمة برازافيل جمع نغيسو بحفتر إلى سبتمبر 2017 وتناول قضايا المصالحة، وجهود الاتحاد الأفريقي في الملف.

محطات في سبيل انعقاد مؤتمر المصالحة الليبية
وفي 20 و21 يوليو الماضي، عقد أول اجتماع تحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية الليبية في برازافيل بمشاركة رئيس الكونغو ونائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، وممثلون عن مختلف الأطراف الليبية والجامعة العربية والدول المعنية بأزمة ليبيا.

وفي 9 سبتمبر 2021، أعلن المجلس الرئاسي إطلاقه مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، وهي المهمة التي كلفه بها ملتقى الحوار السياسي الذي رعته الأمم المتحدة بين أطراف النزاع الليبي في جنيف.

وقالت جريدة «ليزيكو» الكونغولية اليوم السبت، إن عملية السلام ومحاولات تحقيق الاستقرار السياسي في ليبيا «تعاني من فشل تلو الآخر»، وحمّلت القادة الليبيين في الصراع المسؤولية بجانب رعاتهم الدوليين، وهو ما خلق الأزمة السياسية والأمنية التي تعيشها البلاد حاليًا.

من لقاء حفتر مع نغيسو في برازافيل، 6 أكتوبر 2023. (الرئاسة الكونغولية)
من لقاء حفتر مع نغيسو في برازافيل، 6 أكتوبر 2023. (الرئاسة الكونغولية)
لقاء حفتر مع نغيسو في برازافيل، 6 أكتوبر 2023. (الرئاسة الكونغولية)
لقاء حفتر مع نغيسو في برازافيل، 6 أكتوبر 2023. (الرئاسة الكونغولية)
لقاء حفتر مع نغيسو في برازافيل، 6 أكتوبر 2023. (الرئاسة الكونغولية)
لقاء حفتر مع نغيسو في برازافيل، 6 أكتوبر 2023. (الرئاسة الكونغولية)
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