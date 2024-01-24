نورلاند يناقش مع الدبيبة نتائج لقاءاته بالأطراف السياسية في طرابلس وبنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند، مع رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، عبدالحميد الدبيبة، نتائج لقاءاته مع الأطراف السياسية بحسب منصة «حكومتنا».

واستقبل الدبيبة في مكتبه بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، اليوم الأربعاء، وفدا أميركيا برئاسة نورلاند، ضم كلا من نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون شمال أفريقيا جوشوا هاريس، والقائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا جيريمي برنت، بحضور وزيري الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، والدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي.

نتائج اجتماعات نورلاند مع الأطراف السياسية

وقالت منصة «حكومتنا»، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن لقاء الدبيبة والوفد الأميركي «ناقش نتائج اجتماعات نورلاند مع عدد من الأطراف السياسية بشأن دفع عجلة العملية السياسية بهدف الوصول للانتخابات»، مشيرة إلى أن نورلاند أشاد بقبول الدبيبة «الحوار الذي تعمل بعثة الأمم المتحدة على عقده بين الأطراف الليبية».

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وأكد الدبيبة، خلال اللقاء، دعمه الجهود المحلية والدولية «التي تهدف لإجراء الانتخابات وفق قوانين عادلة، وإنهاء المراحل الانتقالية»، مجددا دعمه جهود الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، لمعالجة الانسداد السياسي، والوصول بالبلاد للانتخابات، باعتباره مطلب كل الليبيين.

لقاءات نورلاند في طرابلس وبنغازي

وبدأ الوفد الأميركي، برئاسة نورلاند، زيارة عمل في ليبيا بدأها من مدينة بنغازي أمس الثلاثاء، حيث التقى هناك كلًا من قائد «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، من أجل حشد الدعم للعملية السياسية التي تسيرها الأمم المتحدة.

ووصل نورلاند العاصمة طرابلس في وقت مبكر هذا اليوم، حيث التقى كلًا من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، ورئيس البعثة الدبلوماسية المصرية في طرابلس السفير تامر مصطفى، والممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي في مقر البعثة.