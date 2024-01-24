نورلاند يبحث مع بن قدارة استراتيجية مؤسسة النفط لزيادة الإنتاج

القاهرة - بوابة الوسط

بحث المبعوث الخاص للولايات المتحدة لدى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاند مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة استراتيجية زيادة إنتاج المؤسسة.

وقال نورلاند، عقب اللقاء اليوم الأربعاء، «يعتمد مستقبل ليبيا الاقتصادي على قطاع الطاقة، وإن قيادة المؤسسة الوطنية للنفط أمر حيوي ويجب حماية نزاهتها التكنوقراطية»، حسب تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «إكس».

دعم أميركي لاستراتيجية الطاقة النظيفة

وهنأ السفير الأميركي مؤسسة النفط على «تطلعها نحو مستقبل أكثر اخضرارًا وكشفها عن استراتيجيتها الجديدة لإزالة الكربون في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ».

وأعرب عن تطلع الولايات المتحدة إلى الشراكة مع مؤسسة النفط لتحقيق أهدافنا المناخية المشتركة.