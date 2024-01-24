نورلاند يبحث مع القائم بأعمال السفارة المصرية دفع العملية السياسية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

بحث المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاند مع القائم بأعمال السفارة المصرية في طرابلس تامر مصطفى سُبل دفع العملية السياسية في ليبيا.

جاء ذلك في لقاء اليوم الأربعاء بحضور القائم بأعمال سفارة أميركا لدى ليبيا ونائب مساعد وزير الخارجية، وذلك لتبادل وجهات النظر حول الوضع الليبي، حسب ما جاء في تغريدة نورلاند على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «إكس».

وتناول اللقاء «السبل التي يمكن من خلالها لمصر والولايات المتحدة العمل مع جميع الأطراف الليبية لحل القضايا السياسية العالقة».

نورلاند يبحث مع عقيلة وحفتر العملية السياسية

وأمس الثلاثاء، التقى نورلاند في بنغازي رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وقائد قوات «القيادة العامة» خليفة حفتر، حيث ناقش معهما سبل الدفع بالعملية السياسية نحو إجراء الانتخابات الوطنية.

- عقيلة يؤكد لنورلاند رفضه أي محاولات لفتح حوارات أو اتفاقات جديدة

- وفد أميركي يناقش مع حفتر دفع العملية السياسية نحو الانتخابات

وأكد عقيلة رفضه أي محاولات لفتح حوارات أو اتفاقات جديدة في ليبيا، محذرًا من أن ذلك من شأنه إعادة البلاد إلى المربع الأول، وأشار إلى أن مجلس النواب «أنجز المطلوب منه من قاعدة دستورية وإصدار القوانين الانتخابية وآلية انتخاب حكومة موحدة تنظم الانتخابات».

في حين قالت القيادة العامة إن حفتر ونورلاند بحثا «أهمية الدفع بالعملية السياسية في ليبيا وصولًا لمرحلة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة، وضرورة قيام بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ببذل مزيد الجهود المتوازنة والفعالة لتحقيق تطلعات وآمال أبناء الشعب الليبي».