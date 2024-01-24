  • Alwasat News
Atwasat

خلال لقائه باتيلي.. نورلاند: لا حل للمسائل الخلافية إلا بالحوار والتنازلات

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 24 يناير 2024, 01:10 مساء
خلال لقائه باتيلي.. نورلاند: لا حل للمسائل الخلافية إلا بالحوار والتنازلات
لقاء نورلاند مع باتيلي، 24 يناير 2024. (حساب السفير الأميركي على إكس)
WTV_Frequency

قال المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاند إن بلاده تتفق مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي في أنه لا يمكن حل المسائل السياسية الخلافية المتبقية في ليبيا إلا عبر الحوار والتنازلات.

جاء ذلك خلال لقائه مع باتيلي في طرابلس اليوم الأربعاء بحضور القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، حيث عبر نورلاند عن دعم الولايات المتحدة القوي لجهود باتيلي القائمة لإشراك الفاعلين المؤسسيين في حوار بغية دفع العملية السياسية، حسب تغريدة السفير الأميركي على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «إكس».

وبحث نورلاند مع المبعوث الأممي أهمية وضع خطة موحدة لإعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة جراء الفيضانات والسيول التي تسببت فيها العاصفة «دانيال».

لقاءات مكثفة لنورلاند
وجاء ذلك اللقاء بعد اجتماع آخر لنورلاند مع القائم بأعمال السفارة المصرية في طرابلس تامر مصطفى لبحث دفع العملية السياسية في ليبيا، «والسبل التي يمكن من خلالها لمصر والولايات المتحدة العمل مع جميع الأطراف الليبية لحل القضايا السياسية العالقة».

نورلاند يبحث مع القائم بأعمال السفارة المصرية دفع العملية السياسية في ليبيا
عقيلة يؤكد لنورلاند رفضه أي محاولات لفتح حوارات أو اتفاقات جديدة
وفد أميركي يناقش مع حفتر دفع العملية السياسية نحو الانتخابات

وأمس الثلاثاء، التقى نورلاند في بنغازي رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وقائد قوات «القيادة العامة» خليفة حفتر، حيث ناقش معهما سبل الدفع بالعملية السياسية نحو إجراء الانتخابات الوطنية.

وأكد عقيلة رفضه أي محاولات لفتح حوارات أو اتفاقات جديدة في ليبيا، محذرا من أن ذلك من شأنه إعادة البلاد إلى المربع الأول، في حين قالت القيادة العامة إن حفتر ونورلاند بحثا «أهمية الدفع بالعملية السياسية في ليبيا وصولًا لمرحلة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة، وضرورة قيام بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ببذل مزيد الجهود المتوازنة والفعالة لتحقيق تطلعات وآمال أبناء الشعب الليبي».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - حكومة الدبيبة ستطرح رفع الدعم عن الوقود لاستفتاء عام

كاريكاتير خيري - حكومة الدبيبة ستطرح رفع الدعم عن الوقود لاستفتاء عام
بايدن: الديمقراطية والحريات الفردية على المحكّ بعد فوز ترامب في نيوهامبشر

بايدن: الديمقراطية والحريات الفردية على المحكّ بعد فوز ترامب في نيوهامبشر
شاهد: «القسام» تعرض مشاهد «عملية المغازي» المركبة التي قُتِل فيها 24 جنديًا إسرائيليًا

شاهد: «القسام» تعرض مشاهد «عملية المغازي» المركبة التي قُتِل فيها 24 جنديًا ...
كأس أمم أفريقيا: السنغال تنهي دور المجموعات بالعلامة الكاملة

كأس أمم أفريقيا: السنغال تنهي دور المجموعات بالعلامة الكاملة
«واشنطن بوست»: الهدف الاستراتيجي للحرب غير واضح لدى إسرائيل بعد سحب قوات من غزة

«واشنطن بوست»: الهدف الاستراتيجي للحرب غير واضح لدى إسرائيل بعد سحب قوات من غزة
فلسطين تتأهل للدور الثاني للمرة الأولى في تاريخها بأمم آسيا

فلسطين تتأهل للدور الثاني للمرة الأولى في تاريخها بأمم آسيا
«القسام» تتبنى «عملية المغازي».. قتل خلالها أكثر من 21 جنديًا إسرائيليًا

«القسام» تتبنى «عملية المغازي».. قتل خلالها أكثر من 21 جنديًا إسرائيليًا
«مئوية ليبيا» الحلقة (10): شاهد.. شر استعماري.. إبادة.. منار الدم

«مئوية ليبيا» الحلقة (10): شاهد.. شر استعماري.. إبادة.. منار الدم
سورية تتأهل للدور الثاني للمرة الأولى في تاريخها بكأس آسيا

سورية تتأهل للدور الثاني للمرة الأولى في تاريخها بكأس آسيا
بنزيمة يطلب ترك الدوري السعودي تحت ضغط.. واتحاد جدة يعرض إعارته

بنزيمة يطلب ترك الدوري السعودي تحت ضغط.. واتحاد جدة يعرض إعارته
«تحقيقات»: ليبيا.. أغنى مدن النفط بلا وقود!

«تحقيقات»: ليبيا.. أغنى مدن النفط بلا وقود!
«مئوية ليبيا» الحلقة (9): مقاومة تتجدد في الداخل .. نضال يبدأ في المهجر

«مئوية ليبيا» الحلقة (9): مقاومة تتجدد في الداخل .. نضال يبدأ في المهجر
مقال بـ«ذا غارديان»: النخبة السياسية الغربية متورطة في مذابح غزة

مقال بـ«ذا غارديان»: النخبة السياسية الغربية متورطة في مذابح غزة
«في التسعين»: التحكيم الليبي.. أخطاء واعتداءات

«في التسعين»: التحكيم الليبي.. أخطاء واعتداءات
وقوع أكبر حصيلة قتلى يومية بين صفوف قوات الاحتلال في قطاع غزة أمس

وقوع أكبر حصيلة قتلى يومية بين صفوف قوات الاحتلال في قطاع غزة أمس
أمم أفريقيا: منتخب مصر ينتزع بطاقة دور الـ16 من أنياب كاب فيردي

أمم أفريقيا: منتخب مصر ينتزع بطاقة دور الـ16 من أنياب كاب فيردي
طائرة الأهلي طرابلس تفوز على أساريا في الدوري الليبي

طائرة الأهلي طرابلس تفوز على أساريا في الدوري الليبي
شاهد.. «في التسعين» يناقش ملف التحكيم وتكرار تجارب اللاعبين الأجانب في «دورينا»

شاهد.. «في التسعين» يناقش ملف التحكيم وتكرار تجارب اللاعبين الأجانب في «دورينا»
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
بالصور: أعمال صيانة طارئة للكهرباء في سرت
بالصور: أعمال صيانة طارئة للكهرباء في سرت
نورلاند يبحث مع القائم بأعمال السفارة المصرية دفع العملية السياسية في ليبيا
نورلاند يبحث مع القائم بأعمال السفارة المصرية دفع العملية ...
حكومة حماد تنظم ملتقى استثماريا لإعمار ليبيا..بدعم صيني
حكومة حماد تنظم ملتقى استثماريا لإعمار ليبيا..بدعم صيني
خلال لقائه باتيلي.. نورلاند: لا حل للمسائل الخلافية إلا بالحوار والتنازلات
خلال لقائه باتيلي.. نورلاند: لا حل للمسائل الخلافية إلا بالحوار ...
الحويج يتطلع لاستئناف عمل اللجنة الليبية - اليونانية
الحويج يتطلع لاستئناف عمل اللجنة الليبية - اليونانية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالصور: مهلة 72 ساعة لعدد من المحلات والعقارات بوسط طرابلس
بالصور: مهلة 72 ساعة لعدد من المحلات والعقارات بوسط طرابلس...
جيولوجيون يوضحون سبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن
جيولوجيون يوضحون سبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن...
حكومة الدبيبة تدرس ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن
حكومة الدبيبة تدرس ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في ......
نجاة ليبية سقطت سيارتها في بحيرة تيبستي
نجاة ليبية سقطت سيارتها في بحيرة تيبستي...
اندلاع حريق بسوق إسبان في تاجوراء (صور)
اندلاع حريق بسوق إسبان في تاجوراء (صور)...
المزيد
«نيويورك تايمز»: أوروبا تخشى موجة هجرة جديدة من ليبيا بسبب قرار النيجر
«نيويورك تايمز»: أوروبا تخشى موجة هجرة جديدة من ليبيا بسبب ......
مركز شرطة العروبة ببنغازي يضبط 63 مطلوبا في جرائم شروع بالقتل وسرقة واتجار بالمخدرات
مركز شرطة العروبة ببنغازي يضبط 63 مطلوبا في جرائم شروع ......
ضبط متورط في جريمة خطف وقتل شرطي قبل 10 سنوات بطرابلس
ضبط متورط في جريمة خطف وقتل شرطي قبل 10 سنوات بطرابلس...
الحويج يتطلع لاستئناف عمل اللجنة الليبية - اليونانية
الحويج يتطلع لاستئناف عمل اللجنة الليبية - اليونانية...
خلال لقائه باتيلي.. نورلاند: لا حل للمسائل الخلافية إلا بالحوار والتنازلات
خلال لقائه باتيلي.. نورلاند: لا حل للمسائل الخلافية إلا ......
المزيد