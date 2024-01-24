المنفي يوضح لنورلاند رؤيته لمعالجة الانسداد السياسي

القاهرة - بوابة الوسط

أوضح رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي خلال لقائه مع المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند، رؤيته لمعالجة الانسداد السياسي الراهن، مؤكدًا حرصه على دفع العملية السياسية «بالشراكة» مع الأمم المتحدة.

واستقبل المنفي في مكتبه بديوان المجلس الرئاسي بمدينة طرابلس، اليوم الأربعاء، وفدًا أميركيًا برئاسة نورلاند ضم كلًا من نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون شمال أفريقيا جوشوا هاريس، والقائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا جيرمي برنت.

محاور لقاء المنفي مع نورلاند

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن لقاء المنفي مع الوفد الأميركي تناول عددًا من الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية، بإلإضافة إلى ملف حقوق الإنسان، وبحث سُبل إعادة إعمار مدينة درنة بشكل مشترك بالتعاون مع المؤسسات الدولية ومنها البنك الدولي، بالإضافة لملف تأمين الحدود ومكافحة الإرهاب.

- خلال لقائه باتيلي.. نورلاند: لا حل للمسائل الخلافية إلا بالحوار والتنازلات

- نورلاند يبحث مع القائم بأعمال السفارة المصرية دفع العملية السياسية في ليبيا

- نورلاند يبحث مع بن قدارة استراتيجية مؤسسة النفط لزيادة الإنتاج

وأضاف أن نورلاند أكد أيضًا خلال اللقاء «مواصلة الولايات المتحدة الأميركية دعمها للجنة المالية العليا المشكلة من المجلس الرئاسي»، وثمَّن دور المنفي و«عمله الدؤوب لخلق جسور للتواصل مع الفاعلين والمعنيين بالقضية الليبية».

رؤية المنفي لمعالجة الانسداد السياسي

وأكد المنفي من جانبه «حرصه على الدفع بالعملية السياسية ومعالجة حالة الانسداد»، مبينًا أن هذه العملية ممكنة «من خلال مواصلة المحادثات مع الأطراف الليبية»، في إشارة إلى دعم مساعي الأمم المتحدة لجمع الأطراف الفاعلة على طاولة الحور.

وأعرب المنفي لنورلاند عن تقديره «لدور الولايات المتحدة في دعمها لعمل اللجنة المالية العليا وخطواتنا بالشراكة مع البعثة الأممية في الوصول لتسوية سياسية حقيقية ترتكز على الاحتكام للشعب بشكل مباشر» وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

لقاءات نورلاند في طرابلس وبنغازي

وبدأ الوفد الأميركي برئاسة نورلاند زيارة عمل في ليبيا بدأها من مدينة بنغازي أمس الثلاثاء، حيث التقى هناك كلًا من قائد القيادة العامة المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، من أجل حشد الدعم للعملية السياسية التي تسيرها الأمم المتحدة.

ووصل نورلاند العاصمة طرابلس في وقت مبكر هذا اليوم، حيث التقى كلًا من رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، ورئيس البعثة الدبلوماسية المصرية في طرابلس السفير تامر مصطفى، والممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي بمقر البعثة.

نورلاند والوفد المرافق له خلال لقائهم مع المنفي، الأربعاء 24 يناير 2024. (المجلس الرئاسي)