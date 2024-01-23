  • Alwasat News
Atwasat

كتلة التوافق الوطني بمجلس الدولة تدعو إلى وقف «العبث» بملف تطوير الحقول النفطية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 23 يناير 2024, 08:57 مساء
كتلة التوافق الوطني بمجلس الدولة تدعو إلى وقف «العبث» بملف تطوير الحقول النفطية
اجتماع سابق لأعضاء كتلة التوافق الوطني بمجلس الدولة، 8 يونيو 2023. (أرشيفية: صفحة الكتلة على فيسبوك)
WTV_Frequency

دعت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة جميع أعضاء المجلس «إلى التحرك والضغط من أجل إيقاف العبث بملف تطوير الحقول النفطية، ومن المتاجرة به سياسيًّا»، مطالبة مجلس النواب بـ«إصدار قانون يشدد الرقابة على التعاقدات في قطاع النفط ويمنع أي تلاعب أو استغلال فيها».

وأصدرت الكتلة بيانًا نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الثلاثاء «بشأن شبهات فساد في مفاوضات جديدة تجري حاليًا في دولة تركيا للتعاقد لتطوير الحقول النفطية»، معربة عن قلقها البالغ بشأن إجراءات التفاوض الخاصة بتطوير الحقول النفطية.

مفاوضات جديدة في تركيا لتطوير ثلاثة حقول نفطية
وأشارت كتلة التوافق الوطني في مستهل البيان إلى تسرُّب بعض المستندات الخاصة بتطوير الحقول النفطية على وسائل التواصل وملاحظتها «شبهات الفساد الواضحة والمتعلقة بالتفاوض على تطوير القطعة (NC7) بحقل الحمادة النفطي، ومنح ائتلاف شركات أجنبية نسبة 40% من الإنتاج بهذه القطعة، رغم انعدام المخاطر وانخفاض تكلفة الإنتاج وإمكانية التطوير من خلال شركات وطنية تمتلك القدرة والإمكانات».

وهذه الأسباب هي ذاتها التي ساقها معارضو اتفاقية تطوير القطعة (NC97) بحقل الحمادة النفطي التي كانت المؤسسة الوطنية للنفط تعتزم توقيعها مع ائتلاف شركات «إيني» الإيطالية و«توتال إينرجيز» الفرنسية و«أدنوك» الإماراتية وشركة الطاقة التركية خلال الشهر الجاري، وجرى وقف مفاوضاتها بموجب أمر قضائي صدر في وقت سابق خلال ديسمبر 2023.

- 42 عضوا بمجلس الدولة يؤكدون رفضهم تمرير صفقة حقل الحمادة
- مؤسسة النفط تستعرض مستجدات مشروع تطوير حقل شمال الحمادة
- الدبيبة يؤكد ضرورة الاستمرار في إجراءات تطوير حقل الحمادة النفطي
- مجلس الدولة يطالب بالوقف الفوري للمفاوضات الجارية لإبرام عقد تطوير حقل الحمادة

وأكدت كتلة التوافق الوطني في البيان أنها «تفاجأت بوجود مفاوضات قائمة في تركيا بموجب إذن جديد للتفاوض صادر عن مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، للتفاوض على استثمار ثلاثة حقول نفطية هي «حقل الطهارة NC4 وحقل النظيف 59، وحقل سلطان NC129»، مع شركة «أركنو».

وذكرت الكتلة في بيانها أن «أركنو» هي شركة تأسست حديثًا في العام 2023 ولس لديها «سجل خبرة في مجال الاستثمار والتطوير النفطي»، لافتة إلى أن مديرها «كان يشغل سابقًا منصب مدير إدارة تطوير الحقول بشركة الخليج العربي للنفط المالكة لهذه الحقول، وجرى استقطابه لإدارة هذه الشركة الحديثة».

إيقاف أي تعاقد يورط ليبيا ويضر بقطاع النفط
ونددت الكتلة بما وصفته «غياب مبدأ الشفافية في إجراءات المؤسسة الوطنية للنفط، وعدم وضوح خطتها لتطوير قطاع النفط ورفع معدلات الإنتاج رغم الميزانية الاستثنائية الضخمة التي جرى صرفها لها»، متهمة حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة بالـ«تواطؤ» «والإصرار على تمرير مثل هذه التعاقدات».

وأعلنت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة في البيان رفضها «كل إجراءات التعاقد التي تورط الدولة الليبية في التزامات طويلة الأمد تضر بمواردها وتهدر ثرواتها»، داعية «جميع الأجهزة الرقابية ومكتب النائب العام لاتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بإيقاف أي تعاقد أو إجراء من شأنه أن يضر بقطاع النفط مصدر قوت الليبيين الوحيد ومحاسبة كل المتورطين في ذلك».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«مئوية ليبيا» الحلقة (10): شاهد.. شر استعماري.. إبادة.. منار الدم

«مئوية ليبيا» الحلقة (10): شاهد.. شر استعماري.. إبادة.. منار الدم
بنزيمة يطلب ترك الدوري السعودي تحت ضغط.. واتحاد جدة يعرض إعارته

بنزيمة يطلب ترك الدوري السعودي تحت ضغط.. واتحاد جدة يعرض إعارته
«تحقيقات»: ليبيا.. أغنى مدن النفط بلا وقود!

«تحقيقات»: ليبيا.. أغنى مدن النفط بلا وقود!
«مئوية ليبيا» الحلقة (9): مقاومة تتجدد في الداخل .. نضال يبدأ في المهجر

«مئوية ليبيا» الحلقة (9): مقاومة تتجدد في الداخل .. نضال يبدأ في المهجر
مقال بـ«ذا غارديان»: النخبة السياسية الغربية متورطة في مذابح غزة

مقال بـ«ذا غارديان»: النخبة السياسية الغربية متورطة في مذابح غزة
«في التسعين»: التحكيم الليبي.. أخطاء واعتداءات

«في التسعين»: التحكيم الليبي.. أخطاء واعتداءات
وقوع أكبر حصيلة قتلى يومية بين صفوف قوات الاحتلال في قطاع غزة أمس

وقوع أكبر حصيلة قتلى يومية بين صفوف قوات الاحتلال في قطاع غزة أمس
أمم أفريقيا: منتخب مصر ينتزع بطاقة دور الـ16 من أنياب كاب فيردي

أمم أفريقيا: منتخب مصر ينتزع بطاقة دور الـ16 من أنياب كاب فيردي
طائرة الأهلي طرابلس تفوز على أساريا في الدوري الليبي

طائرة الأهلي طرابلس تفوز على أساريا في الدوري الليبي
شاهد.. «في التسعين» يناقش ملف التحكيم وتكرار تجارب اللاعبين الأجانب في «دورينا»

شاهد.. «في التسعين» يناقش ملف التحكيم وتكرار تجارب اللاعبين الأجانب في «دورينا»
تشريح القنفذ ـ القذافي والوحدة (23)

تشريح القنفذ ـ القذافي والوحدة (23)
أهالي أسرى الاحتلال لأعضاء الكنيست: «لن نسمح لكم بالتنفس حتى يعود أولادنا»

أهالي أسرى الاحتلال لأعضاء الكنيست: «لن نسمح لكم بالتنفس حتى يعود أولادنا»
شاهد: المقاومة الفلسطينية تستهدف آليات وجنود الاحتلال بمواقع مختلفة في قطاع غزة

شاهد: المقاومة الفلسطينية تستهدف آليات وجنود الاحتلال بمواقع مختلفة في قطاع غزة
«الفراعنة» في مواجهة التحدي الأكبر لـ«أسماك القرش الزرقاء» أملا في البقاء بأمم أفريقيا

«الفراعنة» في مواجهة التحدي الأكبر لـ«أسماك القرش الزرقاء» أملا في البقاء بأمم ...
«أكسيوس»: بايدن يسعى لـ«صفقة كبرى» في الشرق الأوسط قبيل انتخابات الرئاسة الأميركية

«أكسيوس»: بايدن يسعى لـ«صفقة كبرى» في الشرق الأوسط قبيل انتخابات الرئاسة ...
أسباب يمكن معالجتها للشيب المبكر

أسباب يمكن معالجتها للشيب المبكر
«الصحة الفلسطينية»: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم مروعة غرب خان يونس

«الصحة الفلسطينية»: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم مروعة غرب خان يونس
«الصحة الفلسطينية»: 25 ألفا و295 شهيدا في قطاع غزة خلال 108 أيام من العدوان الإسرائيلي

«الصحة الفلسطينية»: 25 ألفا و295 شهيدا في قطاع غزة خلال 108 أيام من العدوان ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
النيابة العامة: تفكيك تشكيل عصابي للإتجار في الحشيش
النيابة العامة: تفكيك تشكيل عصابي للإتجار في الحشيش
بلدية الكفرة: أعداد النازحين السودانيين في تزايد والإمكانات محدودة
بلدية الكفرة: أعداد النازحين السودانيين في تزايد والإمكانات ...
استخراج 2343 جثة مجهولة من ضحايا «دانيال» حتى الآن
استخراج 2343 جثة مجهولة من ضحايا «دانيال» حتى الآن
كتلة التوافق الوطني بمجلس الدولة تدعو إلى وقف «العبث» بملف تطوير الحقول النفطية
كتلة التوافق الوطني بمجلس الدولة تدعو إلى وقف «العبث» بملف تطوير ...
4 حالات تسمم في بنغازي لتناولهم مادة كحولية
4 حالات تسمم في بنغازي لتناولهم مادة كحولية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالصور: مهلة 72 ساعة لعدد من المحلات والعقارات بوسط طرابلس
بالصور: مهلة 72 ساعة لعدد من المحلات والعقارات بوسط طرابلس...
جيولوجيون يوضحون سبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن
جيولوجيون يوضحون سبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن...
حكومة الدبيبة تدرس ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن
حكومة الدبيبة تدرس ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في ......
نجاة ليبية سقطت سيارتها في بحيرة تيبستي
نجاة ليبية سقطت سيارتها في بحيرة تيبستي...
اندلاع حريق بسوق إسبان في تاجوراء (صور)
اندلاع حريق بسوق إسبان في تاجوراء (صور)...
المزيد
مؤسسة الاستثمار تطلع السفارة البريطانية على خطواتها لتفادي الآثار السلبية لنظام العقوبات
مؤسسة الاستثمار تطلع السفارة البريطانية على خطواتها لتفادي ......
شاهد في «اقتصاد بلس»: أسعار فلكية لغاز الطهي في الجنوب
شاهد في «اقتصاد بلس»: أسعار فلكية لغاز الطهي في الجنوب...
تعطيل الدراسة في أجدابيا الأربعاء بسبب الأحوال الجوية
تعطيل الدراسة في أجدابيا الأربعاء بسبب الأحوال الجوية...
4 حالات تسمم في بنغازي لتناولهم مادة كحولية
4 حالات تسمم في بنغازي لتناولهم مادة كحولية...
كتلة التوافق الوطني بمجلس الدولة تدعو إلى وقف «العبث» بملف تطوير الحقول النفطية
كتلة التوافق الوطني بمجلس الدولة تدعو إلى وقف «العبث» بملف ......
المزيد