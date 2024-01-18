  • Alwasat News
Atwasat

مؤسسة النفط تستعرض مستجدات مشروع تطوير حقل شمال الحمادة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 18 يناير 2024, 06:32 مساء
مؤسسة النفط تستعرض مستجدات مشروع تطوير حقل شمال الحمادة
اجتماع الجمعية العمومية لشركة نفوسة للعمليات النفطية، الخميس 18 يناير 2023. (مؤسسة النفط)
alwasat radio

استعرض مسؤولو المؤسسة الوطنية للنفط وشركة نفوسة للعمليات النفطية مستجدات مشروع تطوير حقل «شمال الحمادة» لزيادة معدلات الإنتاج النفطي الذي بدأت الشركة في تنفيذه خلال العام 2023، بحسب ما أعلنته المؤسسة عبر صفحتها على «فيسبوك».

واستضاف مقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، صباح اليوم الخميس، الاجتماع السنوي للجمعية العمومية لشركة نفوسة للعمليات النفطية للعام 2023، بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة والمديرين العامين ومديري الإدارات من المؤسسة والشركة ورئيس وعضو هيئة المراقبة.

استكشاف وتطوير وإنتاج النفط
وأكد مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في مستهل الاجتماع أن هذا العام سيكون هو أساس الانطلاق للوصول إلى الأهداف المنشودة المتمثلة في استكشاف وتطوير وإنتاج النفط من كل أحواض سرت ومرزق وغدامس للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.

- مؤسسة النفط: «الهروج» تحقق معدلات إنتاج قياسية خلال 2023
- مؤسسة النفط: استمرار اجتماعات الجمعية العمومية بلقاء شركة مليتة ومعهد النفط
- مؤسسة النفط تطالب «أكاكوس» بالاستمرار في تنفيذ مشاريع زيادة الإنتاج

وطالب مجلس إدارة المؤسسة مسؤولي شركة نفوسة للعمليات النفطية بإعطاء الأولوية لعنصر الشباب بالشركة والاهتمام بهم وتدريبهم وتأهيلهم وإقحامهم في جميع الأعمال التي تنجزها الشركة بهدف إعطائهم الفرصة للقيام بواجباتهم.

أداء شركة نفوسة للعمليات النفطية
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن الاجتماع جرى خلاله استعراض مؤشرات أداء شركة نفوسة للعمليات النفطية وخطتها المقترحة للتطوير، ومناقشة مختلف المشاريع التي أنجزتها خلال العام الماضي، وقدمت خلاله هيئة الرقابة تقريرها وردت إدارة الشركة على الملاحظات الواردة به.

وبدأت شركة نفوسة للعمليات النفطية خلال العام 2023 في عمليات التطوير المرحلي لمنطقة شمال الحمادة بهدف زيادة معدلات الإنتاج النفطي.

اجتماع الجمعية العمومية لشركة نفوسة للعمليات النفطية، الخميس 18 يناير 2023. (مؤسسة النفط)
اجتماع الجمعية العمومية لشركة نفوسة للعمليات النفطية، الخميس 18 يناير 2023. (مؤسسة النفط)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«ديلي ميل»: باريس سان جيرمان يحاول الإبقاء على مبابي بعقد لم يسبق له مثيل

«ديلي ميل»: باريس سان جيرمان يحاول الإبقاء على مبابي بعقد لم يسبق له مثيل
توقيف أرنولد شوارزنيغر في مطار ميونيخ الألماني لإخفائه ساعة ثمينة

توقيف أرنولد شوارزنيغر في مطار ميونيخ الألماني لإخفائه ساعة ثمينة
غرينلاند فقدت مساحات جليدية أكبر من المتوقع

غرينلاند فقدت مساحات جليدية أكبر من المتوقع
كاريكاتير خيري - حكومة الدبيبة تتجه لرفع الدعم عن الوقود

كاريكاتير خيري - حكومة الدبيبة تتجه لرفع الدعم عن الوقود
غارات أميركية جديدة على اليمن.. فماذا استهدفت؟

غارات أميركية جديدة على اليمن.. فماذا استهدفت؟
تقرير أميركي يكشف تفاصيل خلاف عميق بين بايدن ونتنياهو

تقرير أميركي يكشف تفاصيل خلاف عميق بين بايدن ونتنياهو
يزن بن صَويد يتوج بالبرونزية في البطولة العربية للمبارزة

يزن بن صَويد يتوج بالبرونزية في البطولة العربية للمبارزة
المغرب يحقق الفوز الأول للعرب في كأس أمم أفريقيا من بوابة تنزانيا

المغرب يحقق الفوز الأول للعرب في كأس أمم أفريقيا من بوابة تنزانيا
والدة صحفي أميركي قتله تنظيم «داعش» تنتقد سياسة أوباما في كتاب

والدة صحفي أميركي قتله تنظيم «داعش» تنتقد سياسة أوباما في كتاب
علماء صينيون يعلنون نجاح أول عملية استنساخ لقرد مكاك ريسوسي

علماء صينيون يعلنون نجاح أول عملية استنساخ لقرد مكاك ريسوسي
«صوت الشعب»: السفيرة الأميركية المرشحة «متخصصة في تخريب الدول» وتكره العرب

«صوت الشعب»: السفيرة الأميركية المرشحة «متخصصة في تخريب الدول» وتكره العرب
الدبيبة: سنوفر سيارات لمخاتير المحلات في القريب العاجل

الدبيبة: سنوفر سيارات لمخاتير المحلات في القريب العاجل
(صور) المنتخب الوطني يفقد نتيجة مباراته أمام المغرب بالبطولة الأفريقية لكرة اليد

(صور) المنتخب الوطني يفقد نتيجة مباراته أمام المغرب بالبطولة الأفريقية لكرة اليد
التنظيمات السرية في الجيش الليبي (1952- 1969) (2)

التنظيمات السرية في الجيش الليبي (1952- 1969) (2)
مسؤول فلسطيني: الجوع قد يودي بحياة أشخاص في غزة أكثر من الحرب

مسؤول فلسطيني: الجوع قد يودي بحياة أشخاص في غزة أكثر من الحرب
«وسط الخبر»: السرطان يُنهك أجساد الليبيين.. وفجوة الرعاية تتسع

«وسط الخبر»: السرطان يُنهك أجساد الليبيين.. وفجوة الرعاية تتسع
«فلوسنا»: آراء الشارع الليبي حول رفع أو استبدال دعم الوقود

«فلوسنا»: آراء الشارع الليبي حول رفع أو استبدال دعم الوقود
«تحقيقات»: التقارير الرقابية.. بين الجدوى والتلاعب

«تحقيقات»: التقارير الرقابية.. بين الجدوى والتلاعب
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
استئصال ورم نادر جدًا بالفك العلوي لطفلة في طرابلس
استئصال ورم نادر جدًا بالفك العلوي لطفلة في طرابلس
الكوني يدعو بريطانيا إلى دعم ليبيا في تأمين حدودها الجنوبية
الكوني يدعو بريطانيا إلى دعم ليبيا في تأمين حدودها الجنوبية
الكبير يبحث استعدادات الشركات التركية للمشاركة في إعمار درنة
الكبير يبحث استعدادات الشركات التركية للمشاركة في إعمار درنة
القوي يطلب من المنفي الانضمام إلى الدعوى المنظورة أمام «العدل الدولية» ضد الاحتلال الإسرائيلي
القوي يطلب من المنفي الانضمام إلى الدعوى المنظورة أمام «العدل ...
حكومة حماد تبدأ تجديد إجراءات الجمعيات الإسكانية وتوقف مجالسها التسييرية
حكومة حماد تبدأ تجديد إجراءات الجمعيات الإسكانية وتوقف مجالسها ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بداية من يناير 2024.. تونس تفرض إجراء جديدًا لدخول السيارات الليبية
بداية من يناير 2024.. تونس تفرض إجراء جديدًا لدخول السيارات ......
«الشؤون الاجتماعية»: إحالة منحة الزوجة والأولاد إلى حسابات مستحقيها
«الشؤون الاجتماعية»: إحالة منحة الزوجة والأولاد إلى حسابات ......
حريق بمبنى المصرف المركزي في طرابلس
حريق بمبنى المصرف المركزي في طرابلس...
حكومة الدبيبة تدرس ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن
حكومة الدبيبة تدرس ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في ......
اندلاع حريق بسوق إسبان في تاجوراء (صور)
اندلاع حريق بسوق إسبان في تاجوراء (صور)...
المزيد
مؤسسة النفط تناقش نقل مقر «زلاف» إلى سبها ومشاريع مصفاة الجنوب وتطوير حقلي العطشان وإيراون
مؤسسة النفط تناقش نقل مقر «زلاف» إلى سبها ومشاريع مصفاة ......
شحنة مواد وقطع غيار جديدة للوحدة الرابعة لمحطة كهرباء الرويس
شحنة مواد وقطع غيار جديدة للوحدة الرابعة لمحطة كهرباء الرويس...
مؤسسة النفط تستعرض مستجدات مشروع تطوير حقل شمال الحمادة
مؤسسة النفط تستعرض مستجدات مشروع تطوير حقل شمال الحمادة...
حكومة حماد تبدأ تجديد إجراءات الجمعيات الإسكانية وتوقف مجالسها التسييرية
حكومة حماد تبدأ تجديد إجراءات الجمعيات الإسكانية وتوقف ......
القوي يطلب من المنفي الانضمام إلى الدعوى المنظورة أمام «العدل الدولية» ضد الاحتلال الإسرائيلي
القوي يطلب من المنفي الانضمام إلى الدعوى المنظورة أمام ......
المزيد