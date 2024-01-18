مؤسسة النفط تستعرض مستجدات مشروع تطوير حقل شمال الحمادة

القاهرة - بوابة الوسط

استعرض مسؤولو المؤسسة الوطنية للنفط وشركة نفوسة للعمليات النفطية مستجدات مشروع تطوير حقل «شمال الحمادة» لزيادة معدلات الإنتاج النفطي الذي بدأت الشركة في تنفيذه خلال العام 2023، بحسب ما أعلنته المؤسسة عبر صفحتها على «فيسبوك».

واستضاف مقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، صباح اليوم الخميس، الاجتماع السنوي للجمعية العمومية لشركة نفوسة للعمليات النفطية للعام 2023، بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة والمديرين العامين ومديري الإدارات من المؤسسة والشركة ورئيس وعضو هيئة المراقبة.

استكشاف وتطوير وإنتاج النفط

وأكد مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في مستهل الاجتماع أن هذا العام سيكون هو أساس الانطلاق للوصول إلى الأهداف المنشودة المتمثلة في استكشاف وتطوير وإنتاج النفط من كل أحواض سرت ومرزق وغدامس للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.

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وطالب مجلس إدارة المؤسسة مسؤولي شركة نفوسة للعمليات النفطية بإعطاء الأولوية لعنصر الشباب بالشركة والاهتمام بهم وتدريبهم وتأهيلهم وإقحامهم في جميع الأعمال التي تنجزها الشركة بهدف إعطائهم الفرصة للقيام بواجباتهم.

أداء شركة نفوسة للعمليات النفطية

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن الاجتماع جرى خلاله استعراض مؤشرات أداء شركة نفوسة للعمليات النفطية وخطتها المقترحة للتطوير، ومناقشة مختلف المشاريع التي أنجزتها خلال العام الماضي، وقدمت خلاله هيئة الرقابة تقريرها وردت إدارة الشركة على الملاحظات الواردة به.

وبدأت شركة نفوسة للعمليات النفطية خلال العام 2023 في عمليات التطوير المرحلي لمنطقة شمال الحمادة بهدف زيادة معدلات الإنتاج النفطي.

اجتماع الجمعية العمومية لشركة نفوسة للعمليات النفطية، الخميس 18 يناير 2023. (مؤسسة النفط)