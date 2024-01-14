مؤسسة النفط: استمرار اجتماعات الجمعية العمومية بلقاء شركة مليتة ومعهد النفط

القاهرة - بوابة الوسط

قالت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأحد، إن اجتماعات الجمعية العمومية لشركاتها مستمرة بلقاء شركة مليتة للنفط والغاز، ومعهد النفط للتأهيل والتدريب في أجدابيا.

وأوضحت المؤسسة أن شركة مليتة متخصصة في استكشاف وإنتاج النفط والغاز، وتسهم في سد جزء كبير من احتياجات الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي الذي يغذي محطات توليد الكهرباء.

وتبلغ معدلات إنتاج الشركة 177 ألف برميل يوميا من النفط الخام، و1681 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز.

شركة مليتة تدير ميناءين و5 حقول

وتدير الشركة مجمعا صناعيا وميناءين نفطيين وخمسة حقول رئيسية برية وبحرية، أبرزها حقل بحر السلام الذي ينتج 1040 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز، وحقل الفيل الذي ينتج 80 ألف برميل يوميا.

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وقالت المؤسسة إن معهد النفط الذي تشرف عليه تأسس بقرار مجلس الوزراء رقم 358 في العام 2019، ويهدف إلى تدريب وتأهيل عناصر فنية وطنية، لسد احتياجات القطاع من العمالة الفنية المؤهلة والمدربة في مختلف التخصصات النفطية. ويبلغ عدد المدربين بالمعهد 100 مدرب، بينما يصل عدد الطلبة إلى 280 متدربا في تسعة تخصصات.