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مؤسسة النفط: «الهروج» تحقق معدلات إنتاج قياسية خلال 2023

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 16 يناير 2024, 07:44 مساء
مؤسسة النفط: «الهروج» تحقق معدلات إنتاج قياسية خلال 2023
اجتماع الجمعية العمومية لشركة الهروج للعمليات النفطية برئاسة فرحات بن قدارة، الثلاثاء 16 يناير 2024 (صفحة مؤسسة النفط)
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قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن شركة الهروج حققت معدلات إنتاج قياسية خلال العام 2023، حيث نجحت في رفع معدل إنتاجها إلى 41.4 ألف برميل يوميًا، وهو ما يعادل 92% من المستهدف اليومي.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة، اليوم الثلاثاء، ضمن سلسلة اجتماعات مؤسسة النفط مع شركاتها لمناقشة نتائج أعمال العام المنقضي، بحسب بيان نشرته المؤسسة عبر صفحتها على «فيسبوك».

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بن قدارة: الدراسات تؤكد إمكانية مضاعفة إنتاج الهروج
من جانبه، طالب رئيس المؤسسة فرحات بن قدارة، خلال الاجتماع، مسؤولي الشركة بالاستفادة من ميزانية هذا العام لتنفيذ مشاريع التطوير المعتمدة في موعدها؛ للمساهمة في رفع معدلات الإنتاج، خاصة أن الدراسات تؤكد إمكانية مضاعفة إنتاج الشركة من النفط الخام.

كما وجه بدعم شركات القطاع الخاص للمساهمة في أعمال الحفر، والاهتمام بالعنصر البشري من الشباب وإعطائهم الأولوية لتولي المهام، والاهتمام ببرامج التأهيل والتدريب، ومشاريع منظومات القياس.

واستعرض الاجتماع مؤشرات أداء الشركة، ونشاطها، ومقترح المشاريع التي تعتزم تنفيذها خلال العام 2024، وتقرير هيئة الرقابة المالية.

إنجازات تحققت خلال العام 2023
وتحدث رئيس لجنة إدارة شركة الهروج عمرو خليفة عن إنجازات تحققت خلال العام 2023، من بينها البدء الفعلي في المرحلة الثانية من مشروع إعادة تأهيل حقل الغاني، والمستهدف منها 25 ألف برميل يوميًا، بالإضافة إلى صيانة 35 بئرًا، وربط بئر نفطية بحقل الناقة، لافتًا إلى أن العمل جارٍ على تنفيذ عدد من الدراسات المكمنية التي ستسهم في تطوير مخزونات الشركة.

اجتماع الجمعية العمومية لشركة الهروج للعمليات النفطية برئاسة فرحات بن قدارة، الثلاثاء 16 يناير 2024 (صفحة مؤسسة النفط)
اجتماع الجمعية العمومية لشركة الهروج للعمليات النفطية برئاسة فرحات بن قدارة، الثلاثاء 16 يناير 2024 (صفحة مؤسسة النفط)
اجتماع الجمعية العمومية لشركة الهروج للعمليات النفطية برئاسة فرحات بن قدارة، الثلاثاء 16 يناير 2024 (صفحة مؤسسة النفط)
اجتماع الجمعية العمومية لشركة الهروج للعمليات النفطية برئاسة فرحات بن قدارة، الثلاثاء 16 يناير 2024 (صفحة مؤسسة النفط)
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