تقرير «المحاسبة» 2022: إنتاج ليبيا من النفط 386.5 مليون برميل وحصة الشركاء الأجانب 54.6 مليون

القاهرة - بوابة الوسط

بلغ إنتاج ليبيا من النفط الخام 386.56 مليون برميل خلال العام الماضي، بمتوسط إنتاج يومي يعادل مليونًا و59 ألف برميل، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 12% عما أنتجته شركات المؤسسة الوطنية للنفط في العام السابق.

وحسب بيانات أوردها تقرير ديوان المحاسبة للعام 2022، فإن فاقد الإنتاج خلال العام نفسه بلغ نحو 64.9 مليون برميل نصف هذه الكمية تقريبًا بسبب إعلان القوة القاهرة وغلق موانئ وحقول، ما تسبب في خسارة عائدات تقدر بمبلغ 6 مليارات و300 مليون دولار.

توزيعات إنتاج 2022 على شركات النفط

وبالنسبة لتوزيع إنتاج العام 2022 على شركات النفط العاملة، فقد تصدرت شركة الخليج العربي، إذ أنتجت 102.8 مليون برميل بزيادة عن العام السابق (98.4 مليون برميل)، تلتها شركة الواحة التي تراجع إنتاجها إلى 93.69 مليون برميل، مقابل 99.45 مليون برميل في العام السابق، حسب تقرير ديوان المحاسبة.

واحتلت شركة أكاكوس المركز الثالث بإنتاج 77.39 مليون برميل العام الماضي، مقابل 96.14 مليون برميل في العام السابق، تبعتها شركة مليتة التي تراجع إنتاجها إلى 48.87 مليون برميل مقابل 64.9 مليون برميل، ثم شركة سرت إلى 21.78 مليون برميل مقابل 30.69 مليون برميل.

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وخلال الفترة نفسها، أنتجت شركة الهروج 13.87 مليون برميل مقابل 13.72 مليون برميل، تلتها شركة السرير للعمليات النفطية بإنتاج 13.03 مليون برميل مقابل 17.65 مليون برميل، ثم شركة الزويتينة التي أنتجت 8.34 مليون برميل مقابل 10.63 مليون برميل.

وأخيرًا شركة المبروك بإنتاج 6.76 مليون برميل مقابل 8.83 مليون برميل. في حين لم تسجل كل من شركة زلاف ونفوسة أية إنتاج، وبالتالي لم تحقق المستهدف إنتاجه وهو 1.82 مليون برميل لكل منهما.

54.6 مليون برميل حصة الشركاء الأجانب

أما بالنسبة للكميات المحولة لحساب الشركاء الأجانب عن حصتهم من النفط الخام، فقد وصلت إلى 54.61 مليون برميل خلال العام 2022، وتعتبر شركة توتال الفرنسية هي الأعلى نسبة من الإنتاج المحول لحصة الشركاء بنسبة 29% من الإجمالي بواقع 15.8 مليون برميل.

تلتها شركة «كونكو فيليبس» الأميركية بحصة نسبتها 28% وبواقع 15.45 مليون برميل، ثم شركة «ريبسبول» بحصة بلغت 9.39 مليون برميل، ثم شركة «هيس» التي وصلت حصتها إلى 6.56 مليون برميل، فشركة «إيني» بواقع 2.76 مليون برميل، وشركة «أو إم في» النمساوية التي حازت حصة بواقع 1.82 مليون برميل، وشركة «سنكور» الكندية التي حول لها حوالي 1.19 مليون برميل، وأخيرًا «وانترشل» الألمانية بنحو مليون برميل.