الدبيبة يؤكد ضرورة الاستمرار في إجراءات تطوير حقل الحمادة النفطي

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس حكومة «الوحدة الوطينة الموقتة» عبدالحميد الدببية «ضرورة الاستمرار في إجراءات تطوير حقل الحمادة النفطي»، وذلك «بعد معالجة أي ملاحظات فنية أو قانونية وفق ما اتُّفق عليه في اجتماع المجلس الأعلى لشؤون الطاقة العاشر»، مشددًا كذلك على ضرورة «ضمان شفافية الإجراءات وسلامتها» في هذا الشأن وفق المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

جاء تأكيد الدبيبة خلال اجتماع عقده ظهر اليوم الثلاثاء مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، ووزيري المواصلات محمد سالم الشهوبي والدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة بمقر رئاسة الوزراء في طرابلس.

الاستثمار في مجال النفط والغاز

وقال المكتب الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك» إن الدبيبة أكد خلال الاجتماع، ضرورة الاستثمار في مجال النفط والغاز «بهدف رفع الإنتاجية، والاستفادة من المخزون من خلال الاستكشاف والتطوير»، موجهًا بضرورة «الاستمرار في تقييم الأولوية والجدوى الاقتصادية مع زيادة الإفصاح والشفافية في جميع المشروعات النفطية».

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كما شدد الدبيبة على ضرورة الالتزام بجميع الملاحظات الواردة من الجهات الرقابية بشأن المشاريع الاستراتيجية، ومواصلة تنفيذ المشروعات الاستثمارية، داعيًا إلى الاستفادة من جميع الخبرات العالمية وخلق شراكات مع الشركات الوطنية المحلية لرفع كفاءتها.

الاحتياجات المالية لمشروعات قطاع النفط

وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» أن بن قدارة أكد خلال الاجتماع أن المؤسسة الوطنية للنفط عكفت على تفعيل مشاريع التطوير والاستكشاف المتوقفة منذ سنوات «دون مبرر لذلك، وخلق شراكات عالمية بهدف زيادة إنتاج النفط والغاز».

وأخطر بن قدارة الدبيبة، أن مشروعات قطاع النفط «تتطلب تدفقات مالية كبيرة وتحتاج لمستثمرين أجانب لضمان تنفيذها وفق الجداول الزمنية المعتمدة».