  • Alwasat News
Atwasat

مجلس الدولة يرفض «صفقة» حقل الحمادة و«قوانين النواب»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 02 يناير 2024, 07:33 مساء
مجلس الدولة يرفض «صفقة» حقل الحمادة و«قوانين النواب»
جانب من الجلسة الرابعة والتسعين للمجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس، الثلاثاء 2 يناير 2024 (المكتب الإعلامي للمجلس)
alwasat radio

أعلن المجلس الأعلى للدولة، اليوم الثلاثاء، التصويت على رفض الاتفاقية التي تعتزم حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» توقيعها لتطوير حقل الحمادة، بالإضافة إلى رفض القوانين الصادرة عن مجلس النواب «التي تحتاج إلى توافق مع مجلس الدولة».

جاء ذلك خلال الجلسة الرابعة والتسعين لمجلس الدولة التي عُقِدت اليوم في العاصمة طرابلس، برئاسة محمد تكالة وحضور نائبيه مسعود عبيد وعمر العبيدي.

ملف المناصب السيادية
وأوضح بيان نشره المكتب الإعلامي للمجلس أن الجلسة ناقشت نتائج عمل لجنة المناصب السيادية، حيث جرى «الاتفاق على التواصل مع مجلس النواب لاستكمال إجراءات المناصب التي ستتم من خلال لجنة المناصب السيادية بمجلس النواب لتوحيد الأجهزة الرقابية».

وفي وقت سابق اليوم، دعا عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية، رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، ونائبيه إلى ما وصفه بـ«عدم خلط الأوراق» بطرح موضوع المناصب السيادية في محاولة لتشتيت جهود تشكيل حكومة موحدة جديدة.

وبحسب نصية، فإن الأولوية تبقى لتوحيد السلطة التنفيذية و«عندها يمكن توحيد المناصب السيادية»، وفق خارطة الطريق المقررة من لجنة «6+6»، بحسب قوله.

- نصية لـ«تكالة» ونائبيه: حكومة موحدة جديدة قبل توحيد المناصب السيادية
- رؤساء اللجان بمجلس الدولة يناقشون مع عون وخبراء النفط اتفاقية استثمار حقل الحمادة

الحوار الخماسي
وناقشت الجلسة أيضًا الوضع السياسي ومقترح بعثة الأمم المتحدة ومستجدات الحوار الخماسي، الذي دعا له عبدالله باتيلي ويستهدف عقد طاولة حوار تجمع رئيسي مجلس النواب عقيلة صالح والدولة محمد تكالة ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وقائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر.

قوانين مجلس النواب
وقال المكتب الإعلامي لمجلس الدولة إن جلسة اليوم ناقشت «التجاوزات التي يقوم بها مجلس النواب في إصدار القوانين التي تحتاج إلى توافق مع مجلس الدولة»، مشيرًا إلى أن «المجلس رفض ما يصدر من مجلس النواب بالمخالفة للاتفاق السياسي». ولم يحدد بيان المجلس الأعلى للدولة القوانين المقصودة.

ملف حقل الحمادة
وتطرقت الجلسة إلى ملف «حقل NC7» في الحمادة الذي تنوي المؤسسة الوطنية للنفط توقيع اتفاقية لتطويره، حيث صوَّت مجلس الدولة «برفض هذه الصفقة والتوجه إلى تشجيع الاستثمار المحلي».

وأثارت الاتفاقية المزمع توقيعها جدلاً واسعًا، ووجدت رفضًا من مجلس النواب، الذي اتهم حكومة الوحدة الوطنية بـ«التنازل عن نسبة تقارب 40% من إنتاج الحقل لصالح ائتلاف» الشركات الأجنبية. كما دعت وزارة النفط والغاز إلى إعادة النظر في المفاوضات الممهدة لإبرام الاتفاقية.

أما النيابة العامة فطلبت من رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة وقف المفاوضات «حتى صدور قرار قضائي فاصل في تحقيق انتظام إجراءات التعاقد». وأوصى ديوان المحاسبة في طرابلس بإيقاف إجراءات توقيع الاتفاقية «إلى حين استكمال أعمال المتابعة والاطلاع على الدراسات والتقارير الفنية».

جانب من الجلسة الرابعة والتسعين للمجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس، الثلاثاء 2 يناير 2024 (المكتب الإعلامي للمجلس)
جانب من الجلسة الرابعة والتسعين للمجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس، الثلاثاء 2 يناير 2024 (المكتب الإعلامي للمجلس)
جانب من الجلسة الرابعة والتسعين للمجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس، الثلاثاء 2 يناير 2024 (المكتب الإعلامي للمجلس)
جانب من الجلسة الرابعة والتسعين للمجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس، الثلاثاء 2 يناير 2024 (المكتب الإعلامي للمجلس)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

توني بلير «يكذب» تقرير «القناة 12» الإسرائيلية بشأن إجراء محادثات تهجير سكان غزة

توني بلير «يكذب» تقرير «القناة 12» الإسرائيلية بشأن إجراء محادثات تهجير سكان غزة
«تغطية خاصة»: دعوة لمؤتمر تأسيسي .. هل يستجيب باتيلي؟

«تغطية خاصة»: دعوة لمؤتمر تأسيسي .. هل يستجيب باتيلي؟
«فلوسنا»: الحصاد الاقتصادي للعام 2023

«فلوسنا»: الحصاد الاقتصادي للعام 2023
«تحقيقات»: دعم الوقود.. حق للمواطن أم استنزاف للدولة؟ (الجزء الثاني)

«تحقيقات»: دعم الوقود.. حق للمواطن أم استنزاف للدولة؟ (الجزء الثاني)
الهلال يفسخ عقد المدرب المصري محمد عودة بالتراضي ويتعاقد مع الصربي زوران

الهلال يفسخ عقد المدرب المصري محمد عودة بالتراضي ويتعاقد مع الصربي زوران
رقم قياسي للمركبات الكهربائية بفرنسا في 2023

رقم قياسي للمركبات الكهربائية بفرنسا في 2023
«بيتكوين» تتجاوز 45 ألف دولار للمرة الأولى منذ أبريل 2022

«بيتكوين» تتجاوز 45 ألف دولار للمرة الأولى منذ أبريل 2022
شاهد.. طعن زعيم المعارضة الكورية الجنوبية في رقبته

شاهد.. طعن زعيم المعارضة الكورية الجنوبية في رقبته
وسط اليابان تعرض لـ155 زلزالا خلال 24 ساعة (فيديو)

وسط اليابان تعرض لـ155 زلزالا خلال 24 ساعة (فيديو)
كاريكاتير خيري - العام 2024!

كاريكاتير خيري - العام 2024!
شاهد.. «في التسعين» يتابع معسكر «الفرسان» في تركيا وتفوق السلة مع تصريحات لوزير الداخلية

شاهد.. «في التسعين» يتابع معسكر «الفرسان» في تركيا وتفوق السلة مع تصريحات لوزير ...
مبابي يتحرر مع بداية 2024.. فهل يفجر قنبلة طال انتظارها؟

مبابي يتحرر مع بداية 2024.. فهل يفجر قنبلة طال انتظارها؟
«بوابة الوسط» ترصد 17 هدفا في انطلاق دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم

«بوابة الوسط» ترصد 17 هدفا في انطلاق دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم
إسرائيلي «صاحب سوابق» يكشف عن فشل استخباراتي جديد للاحتلال

إسرائيلي «صاحب سوابق» يكشف عن فشل استخباراتي جديد للاحتلال
شاهد.. أستراليا ونيوزيلندا تحتفلان بقدوم العام الجديد 2024 بعروض ألعاب نارية

شاهد.. أستراليا ونيوزيلندا تحتفلان بقدوم العام الجديد 2024 بعروض ألعاب نارية
«الإحصاء الفلسطيني»: 22 ألف شهيد خلال العدوان الإسرائيلي.. أكبر حصيلة منذ نكبة 1948

«الإحصاء الفلسطيني»: 22 ألف شهيد خلال العدوان الإسرائيلي.. أكبر حصيلة منذ نكبة ...
«تحقيقات»: دعم الوقود.. حق للمواطن أم استنزاف للدولة؟ (الجزء الأول)

«تحقيقات»: دعم الوقود.. حق للمواطن أم استنزاف للدولة؟ (الجزء الأول)
«مئوية ليبيا» الحلقة (4): إيطاليا .. جواسيس ثم تمهيد وغزو

«مئوية ليبيا» الحلقة (4): إيطاليا .. جواسيس ثم تمهيد وغزو
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
المنفي يترأس اجتماعا عسكريا موسعا بحضور الحداد
المنفي يترأس اجتماعا عسكريا موسعا بحضور الحداد
توقيع عقود إنشاء جسور بين صندوق إعمار درنة و«المقاولون العرب»
توقيع عقود إنشاء جسور بين صندوق إعمار درنة و«المقاولون العرب»
الحويج: دور كبير لسوق المال الليبية في جذب الاستثمارات والنمو الاقتصادي
الحويج: دور كبير لسوق المال الليبية في جذب الاستثمارات والنمو ...
العابد يعلن موعد انطلاق فعاليات ملتقى ومعرض ليبيا للتعليم والتدريب 2024
العابد يعلن موعد انطلاق فعاليات ملتقى ومعرض ليبيا للتعليم ...
انطلاق أعمال المؤتمر العلمي الأول حول تطوير المناهج التعليمية بطرابلس
انطلاق أعمال المؤتمر العلمي الأول حول تطوير المناهج التعليمية ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
هبوط أرضي جديد بطريق الجامعة (فيديو وصور)
هبوط أرضي جديد بطريق الجامعة (فيديو وصور)...
بداية من يناير 2024.. تونس تفرض إجراء جديدًا لدخول السيارات الليبية
بداية من يناير 2024.. تونس تفرض إجراء جديدًا لدخول السيارات ......
بالصور.. ضبط شحنة طماطم معلبة قادمة من إيران
بالصور.. ضبط شحنة طماطم معلبة قادمة من إيران...
بدء تنفيذ عملية «قيقب» لتعقب المطلوبين دوليًا في ليبيا
بدء تنفيذ عملية «قيقب» لتعقب المطلوبين دوليًا في ليبيا...
البعثة الأممية تؤكد وفاة المهدي البرغثي وتطالب بتحقيق مستقل
البعثة الأممية تؤكد وفاة المهدي البرغثي وتطالب بتحقيق مستقل...
المزيد
مجلس الدولة يرفض «صفقة» حقل الحمادة و«قوانين النواب»
مجلس الدولة يرفض «صفقة» حقل الحمادة و«قوانين النواب»...
ضبط عدد من الوافدين تسببوا في إزعاج المواطنين ببنغازي
ضبط عدد من الوافدين تسببوا في إزعاج المواطنين ببنغازي...
«حكومة الوحدة» تناقش إجراءات وترتيبات رحلات الحج للعام 2024
«حكومة الوحدة» تناقش إجراءات وترتيبات رحلات الحج للعام 2024...
انطلاق أعمال المؤتمر العلمي الأول حول تطوير المناهج التعليمية بطرابلس
انطلاق أعمال المؤتمر العلمي الأول حول تطوير المناهج ......
العابد يعلن موعد انطلاق فعاليات ملتقى ومعرض ليبيا للتعليم والتدريب 2024
العابد يعلن موعد انطلاق فعاليات ملتقى ومعرض ليبيا للتعليم ......
المزيد