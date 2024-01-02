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نصية لـ«تكالة» ونائبيه: حكومة موحدة جديدة قبل توحيد المناصب السيادية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 02 يناير 2024, 01:26 مساء
نصية لـ«تكالة» ونائبيه: حكومة موحدة جديدة قبل توحيد المناصب السيادية
عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية. (فيسبوك)
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دعا عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية، اليوم الثلاثاء، رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، ونائبيه إلى ما وصفه بـ«عدم خلط الأوراق» بطرح موضوع المناصب السيادية في محاولة لتشتيت جهود تشكيل حكومة موحدة جديدة. وقال إنه يأمل من تكالة ونائبيه «العمل بكل جدية على تطبيق خارطة الطريق المقررة من لجنة «6+6» بشأن توحيد السلطة التنفيذية، وعندها يمكن توحيد المناصب السيادية».

ويناقش أعضاء مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، ملفي المناصب السيادية ومبادرة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، وسط مقاطعة تكتل «التوافق الوطني» جلسة أمس الإثنين بسبب ما وصفوه بأن المجلس أصبح «صدى صوتا لحكومة الدبيبة»، دون الإفصاح عن رأي بصدد ملف توحيد المناصب السيادية.

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وعلق «نصية» على موقف تكالة ونائبيه: «من الأولى توحيد السلطة التنفيذية من خلال حكومة جديدة موحدة محددة المهام والميزانية، للإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وإنهاء المراحل الانتقالية»، في إشارة إلى عدم أولوية توحيد المناصب السيادية في هذه المرحلة. وأضاف: «الفساد ناتج من ممارسات السلطة التنفيذية وانقسامها، وليس المناصب السيادية، وعلى رأسها الأجهزة الرقابية»، موضحا: «ديوان المحاسبة يصدر سنويا تقريرا يحوي أكثر من ألف صفحة من الإهمال والتقصير والفساد والنهب»، حسب تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

نصية : توحيد الماصب السيادية «سيظل من أولوياتنا»
وإذ أكد عضو مجلس النواب «أهمية توحيد المناصب السيادية»، قائلا: «سيظل من أولوياتنا»، أشار إلى أن توحيد هذه المناصب «يجب أن يكون في ظل حكومة موحدة، ووفقا للمادة 15 من الاتفاق السياسي، التي تنص على التوافق حول محافظ المصرف المركزي، ورؤساء ديوان المحاسبة، وجهاز الرقابة الإدارية، وهيئة مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. أما الوكلاء وباقي الوظائف فهي من حق مجلس النواب فقط، ولا يمكن التفريط في هذا الحق القانوني والسياسي».

ويوم الأربعاء الماضي، اجتمع رئيس المجلس الأعلى للدولة مع لجنة المناصب السيادية في المجلس برئاسة عبد الله جوان، الذي قدم تقريرا عن عمل سير اللجنة، على أن يزود مكتب الرئاسة بالتقرير النهائي للمناصب السيادية، مع استمرار التواصل مع مجلس النواب، حتى يجرى إنجاز هذا الاستحقاق في توحيد المناصب السيادية. وحضر الاجتماع النائب الأول لرئيس المجلس مسعود عبيد، والنائب الثاني عمر العبيدي، ومقرر المجلس بلقاسم دبرز.

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