حصاد 2023..«المراوحة» كلمة سر مهندسي القوانين الانتخابية

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

رفع شعار «المراوحة» بامتياز، كان سياسة قادة ليبيا للعام 2023 فيما يتعلق بإنتاج القوانين الانتخابية التي تسبَّبت في تأجيل الاستحقاق قبل عامين؛ إذ لا تزال الخلافات في الرؤى قائمة بين مجلسي النواب والدولة والبعثة الأممية والمناوئين لخارطة طريق البرلمان، لا سيما في شقها المتضمن تشكيل حكومة جديدة.

منذ أول إحاطة للمبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي مطلع العام الجاري إلى آخر واحدة له في ديسمبر، وكأن الزمن توقف، حضرت فيهما الشكاوى و«الأسف» و«القلق» نفسه من مواصلة المتشبثين بطريقة «غير شرعية» بالسلطة تمديد الفترة الانتقالية إلى أمد غير معلوم.

التراجع الأممي عن الآليات البديلة

ففي 17 فبراير 2023 قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في كلمته في أديس أبابا أمام لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى حول ليبيا، «قبل أكثر من عام بقليل، في ديسمبر 2021، كانت ليبيا قريبة للغاية من إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تاريخية، ولكن الخلافات القانونية وغيرها من تحديات دفعت إلى إلغائها». ومن دون انتخابات، كما قال الأمين العام، يتعين على الأمم المتحدة التعاون الوثيق مع الأطراف الليبية الرئيسية والاتحاد الأفريقي والشركاء الدوليين واقتراح آليات بديلة.

وبعدها في 27 فبراير، زاد عليه رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بمفاجأة الليبيين، أنه يعتزم تشكيل لجنة رفيعة المستوى للانتخابات من أجل تفعيل المسار الانتخابي وتمكين إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال العام الجاري. مشيرًا إلى أزمة الشرعية التي تمر بها الطبقة السياسية في ليبيا قبل سنوات.

لكن تراجع باتيلي عن تفعيل هذه اللجنة على خلفية مسارعة مجلسي النواب والدولة إلى الاتفاق على معالجة الخلل الدستوري عبر لجنة «6+6» المشكلة بين الطرفين.

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فقد أعلنت لجنة «6+6» في 6 يونيو الماضي، عقب محادثات في مدينة بوزنيقة، إصدار القوانين التي ستجرى عبرها الانتخابات، إلا أن بنودًا فيها لاقت معارضة من بعض الأطراف، ومن النقاط الخلافية شروط الترشح للانتخابات الرئاسية حيث يصر مجلس الدولة وبعض الأحزاب السياسية على منع العسكريين ومزدوجي الجنسية من الترشح لرئاسة البلاد، في حين يصر مجلس النواب على عكس ذلك.

خيبة الأمل إزاء تكتيكات المماطلة

وفي 18 ديسمبر، أفاد عبدالله باتيلي أمام مجلس الأمن أن الجهات الفاعلة المختارة للاجتماع على طاولة خماسية تتمتع بالقدرة إما على التوصل إلى توافق في الآراء ودفع العملية السياسية إلى الأمام أو إطالة أمد الجمود ومنع ليبيا من إجراء انتخابات سلمية. ونقل «الشعور بالإرهاق الشديد وخيبة الأمل إزاء تكتيكات المماطلة التي يمارسها بعض اللاعبين السياسيين».

وكان يقصد الدعوة الرسمية التي وجهها في نوفمبر إلى رؤساء خمس مؤسسات رئيسية - المجلس الرئاسي، ومجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، وحكومة الوحدة الوطنية والجيش الوطني الليبي- للاجتماع خلال الفترة المقبلة.

وسيكون جلوس هؤلاء على طاولة المفاوضات والذي يلقى مقاومة أيضًا وخلافات سياسية لمناقشة مخرجات القانونين رقم 27 و28 بشأن مجلس الأمة والانتخابات الرئاسية اللذين نشرهما مجلس النواب في الجريدة الرسمية مطلع نوفمبر.

وإن كانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تعتبرهما قابلين للتنفيذ من الناحية الفنية، إلا أن تصريحات باتيلي التي أطلقها بشأن أهمية هذين القانونين اعتبرته لجنة «6+6» صفعة لجهودها التي توصلت إليها في مدينة بوزنيقة المغربية.

باتيلي ينسف نسخة بوزنيقة

واعترف باتيلي بأن هذين القانونين أفضل «مقارنة بالمسودتين السابقتين» في طريقة تناول قضايا حارقة مثل شروط انتخاب العسكريين، وقضية تزامن الانتخابات التشريعية والتنفيذية، وتوزيع مقاعد مجلس الشيوخ ومجلس النواب.

كما يرى مجلس الدولة أن التعديلات التي أدخلها البرلمان على هذه القوانين غير مقبولة مصرًا على أن «نسخة بوزنيقة هي التي ينبغي أن تُعتمد». وكان رئيس المجلس الأعلى، محمد تكالة، أكد أن القوانين المتعلقة بتنظيم الانتخابات، المصادق عليها من طرف مجلس النواب غير مطابقة للتعديل الدستوري ومخرجات اجتماع بوزنيقة.

وأيضًا دافعت لجنة «6+6» عن مخرجاتها بشأن القوانين الانتخابية التي توصلت إليها، وقالت في خطاب موجه إلى باتيلي، وسفراء بعض الدول المعنية، إن توقيع اللجنة للنسخة النهائية جرى «بالنصاب القانوني، وبذلك تصبح نافذة».

أبرز الاختلالات في النص الانتخابي

وحاليًا ما يقلق الأمم المتحدة عدد من المسائل الجدلية على غرار الجولة الثانية الإلزامية للانتخابات الرئاسية، إذ أن النص القانوني الحالي ينص على إجراء جولة ثانية بغض النظر عن الأصوات المتحصل عليها بين المرشحين الأوفر حظًا، فيما يمكن أن يُساء استخدامه لاستبعاد المرشحين من الجولة الثانية، والتشكيك في نتيجة الأغلبية المحتملة وتعطيل العملية الانتخابية برمتها.

وتسود شكوك حول نوايا واضعي هذه القوانين بسبب ربطهم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بينما يمكن إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في نفس اليوم، فإن إخضاع صحة الانتخابات البرلمانية لصحة الانتخابات الرئاسية «ناجم عن اعتبارات سياسية غير معلنة ويعرّض العملية لخطر التعطيل» وفق تعبير باتيلي.

أما المشكلة الأخرى فتتعلق بتشكيل حكومة جديدة حيث تثار مخاوف من تكرار أزمة أغسطس 2022 التي اندلعت إثر تكليف حكومة فتحي باشاغا، على نحو أحادي الجانب.

وبمناسبة عيد الاستقلال في 24 ديسمبر عادت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، لتخاطب الأطراف السياسية للاتفاق على مسار انتخابي واضح المعالم من أجل تحقيق الوحدة الوطنية والسلام والأمن في البلد الذي يشهد منذ 2011 أزمة سياسية وأمنية.

التلكؤ في التحرك سيعمق الانقسام

ودعت البعثة الأممية الأطراف الليبية إلى «الاتفاق على مسار انتخابي واضح وجدول زمني للانتخابات(…)»، محذرة من أن «التلكؤ في التحرك الآن سيعمق الانقسام، ويعرض ليبيا لمخاطر مختلفة تهدد أرواح الناس، وتقوض الاستقرار الإقليمي».

وعبرت البعثة في بيانها عن التزامها بتيسير الحوار الليبي- الليبي، لكنها قالت إن «المسؤولية تقع على عاتق الأطراف الليبية، لإظهار التزامهم الكامل بتحقيق الوحدة الوطنية والسلام والأمن عبر الانخراط بشكل إيجابي مع جهود المبعوث الأممي».

كما دعت البعثة الأممية الأطراف الليبية إلى «وضع مطالب الشعب في ليبيا على رأس أولوياتهم، وتقديمها على المصالح الفئوية، وتسمية ممثليهم للاجتماع التحضيري دون تأخير».



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