تنسيقية الكتل في مجلس الدولة: معظم الأعضاء قاطعوا جلسة اليوم لتفرد تكالة بالقرارات

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي

قالت تنسيقية الكتل في مجلس الدولة إن معظم أعضاء المجلس قاطعوا جلسة اليوم الإثنين «لرفضهم تفرد رئيس المجلس بالقرارات واستمراره ليكون صدى صوت للحكومة»، حسب تعبيرها.

وأضافت التنسيقية في بيان اليوم: «تجلى ذلك بوضوح في موقفه تجاه محاولات الحكومة للتطبيع مع الكيان الصهيوني وكذلك موقفه من صفقة حقل الحمادة النفطي ضاربا بعرض الحائط دور المجلس التشريعي والاستشاري والرقابي عليها ونتيجة لهذه المقاطعة انعدم توافر النصاب الصحيح للجلسة».

وأكملت: «ننبه رئيس المجلس إلى احترام اللائحة الداخلية باعتبارها الفيصل في إدارة المجلس ونؤكد أن هناك فرصة للتدارك والتصحيح وتحكيم صوت العقل والحكمة».

تأجيل الجلسة إلى الغد

وفي وقت سابق، كشفت مقررة لجنة المناصب السيادية بالمجلس منى كوكلة إن جلسة تأجلت إلى غد الثلاثاء لعدم توافر نصاب قانوني.

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وأوضحت كوكلة في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن الجلسة غدا ستناقش البنود نفسها وهي ملف المناصب السيادية ومبادرة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي، إضافة إلى الوضع السياسي الراهن للبلاد وما يستجد من أعمال.