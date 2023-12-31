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رؤساء اللجان بمجلس الدولة يناقشون مع عون وخبراء النفط اتفاقية استثمار حقل الحمادة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 31 ديسمبر 2023, 07:48 مساء
رؤساء اللجان بمجلس الدولة يناقشون مع عون وخبراء النفط اتفاقية استثمار حقل الحمادة
اجتماع رؤساء اللجان الدائمة بمجلس الدولة مع عون، الأحد 31 ديسمبر 2023. (مجلس الدولة)
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عقدت لجنة الخدمات العامة بالمجلس الأعلى للدولة، اليوم الأحد، اجتماعًا تقابليًا مع وزير النفط والغاز بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» محمد عون ومجموعة من الخبراء بمجال النفط، بحضور عدد من رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة عبر صفحته على «فيسبوك» إن الاجتماع الذي عُقِد بمقر ديوان المجلس في طرابلس، خُصِّص لمناقشة اتفاقية استثمار حقل الحمادة الحمراء من قبل ائتلاف شركات يضم «إيني» الإيطالية و«أدنوك» الإماراتية و«توتال» الفرنسية.

وأضاف أن المجتمعين «اتفقوا على مخاطبة مكتب الرئاسة بالمجلس وإحاطته بضرورة توجيه خطاب لحكومة الوحدة الوطنية لتنبيهها بمغبة الاستمرار في توقيع هذه الاتفاقية».

معارضة محلية لاتفاقية استثمار حقل الحمادة
وأثارت اتفاقية تطوير حقل الحمادة التي تعتزم حكومة الوحدة الوطنية توقيعها أواخر يناير 2024، جدلًا واسعًا داخل ليبيا، ومعارضة محلية للاتفاقية خاصة من جانب عدد من الخبراء الوطنيين ومجلس النواب والنيابة العامة وديوان المحاسبة.

- وزارة النفط تدعو إلى «إعادة النظر» في مفاوضات تطوير حقل الحمادة
- الغرياني يدعو الليبيين إلى الخروج على مؤسسة النفط ورفض التعاون مع الإمارات
- ديوان المحاسبة يوصي بإيقاف إجراءات توقيع اتفاقية تطوير حقل الحمادة
- النيابة العامة تطلب وقف المفاوضات الممهدة لإبرام عقد تطوير حقل الحمادة
- مجلس النواب يحذر من إتمام حكومة الدبيبة اتفاقية استثمار خارجية تخص حقل الحمادة الحمراء

وحذر مجلس النواب «الدول المعنية من التورط في استغلال الظروف التي تمر بها ليبيا لأجل نهب ثرواتها والابتزاز من أجل صفقات فاسدة أو ملحقة لضرر جسيم بالبلاد واقتصادها»، متمهمًا حكومة الوحدة الوطنية بـ«التنازل عن نسبة تقارب 40% من إنتاج الحقل لصالح ائتلاف» الشركات الأجنبية.

ودعت وزارة النفط والغاز أصحاب القرار إلى إعادة النظر في المفاوضات الممهدة لإبرام عقد تطوير حقل الحمادة النفطي الواقع جنوب طرابلس، والعمل بتوجيهات الجهات الرقابية والقضائية والأخذ بما قدمته الوزارة في هذا الشأن من رأي فني.

تصادم معلومات اتفاقية تطوير حقل الحمادة مع ضوابط إبرام العقود
وطلبت النيابة العامة من رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة وقف المفاوضات الممهدة لإبرام عقد تطوير حقل الحمادة النفطي «حتى صدور قرار قضائي فاصل في تحقيق انتظام إجراءات التعاقد».

وأشار خطاب النيابة العامة الموجه إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، في 27 ديسمبر الجاري، إلى «تصادم» المعلومات المقدمة من وزير النفط والغاز بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» محمد عون «مع قواعد وضوابط إبرام عقود المشاركة في صناعة النفط والغاز، وابتعاد المفاوضات المجراة عن تحقيق التوازن العقدي».

خلل في إجراءات التعاقد لتطوير حقل الحمادة
وأوصى ديوان المحاسبة في طرابلس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» بضرورة إيقاف إجراءات توقيع اتفاقية تطوير حقل الحمادة «إلى حين استكمال الديوان لأعمال المتابعة والاطلاع على الدراسات والتقارير الفنية والتحقق من صحة وسلامة الإجراءات التي قامت بها المؤسسة بخصوص هذا المشروع».

وأشار الديوان في كتاب وجهه إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة في 27 ديمسبر الجاري، إلى «وجود خلل في الإجراءات التي اتبعتها المؤسسة واختلاف في حجم الاحتياطيات والأموال اللازمة للمشروع، وكذلك الإفصاح على كيفية اختيار الشركاء ومراحل التفاوض».

اجتماع رؤساء اللجان الدائمة بمجلس الدولة مع عون، الأحد 31 ديسمبر 2023. (مجلس الدولة)
اجتماع رؤساء اللجان الدائمة بمجلس الدولة مع عون، الأحد 31 ديسمبر 2023. (مجلس الدولة)
اجتماع رؤساء اللجان الدائمة بمجلس الدولة مع عون، الأحد 31 ديسمبر 2023. (مجلس الدولة)
اجتماع رؤساء اللجان الدائمة بمجلس الدولة مع عون، الأحد 31 ديسمبر 2023. (مجلس الدولة)
اجتماع رؤساء اللجان الدائمة بمجلس الدولة مع عون، الأحد 31 ديسمبر 2023. (مجلس الدولة)
اجتماع رؤساء اللجان الدائمة بمجلس الدولة مع عون، الأحد 31 ديسمبر 2023. (مجلس الدولة)
عون خلال اجتماعه مع رؤساء اللجان الدائمة بمجلس الدولة، الأحد 31 ديسمبر 2023. (مجلس الدولة)
عون خلال اجتماعه مع رؤساء اللجان الدائمة بمجلس الدولة، الأحد 31 ديسمبر 2023. (مجلس الدولة)
اجتماع رؤساء اللجان الدائمة بمجلس الدولة مع عون، الأحد 31 ديسمبر 2023. (مجلس الدولة)
اجتماع رؤساء اللجان الدائمة بمجلس الدولة مع عون، الأحد 31 ديسمبر 2023. (مجلس الدولة)
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