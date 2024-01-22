إخلاء عقارات في مصراتة أُرغم أصحابها على بيعها عام 2012

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت النيابة العامة، اليوم الإثنين، إخلاء عقارات في مدينة مصراتة جرى إرغام أصحابها على بيعها عام 2012 تحت التهديد.

وأوضح بيان لمكتب النائب العام على «فيسبوك» أن سلطة التحقيق حركت دعوى جنائية في مواجهة مرتكبي واقعات إرغام بعض المواطنين على التصرف في أملاكهم العقارية في مدينة مصراتة.

وأضاف البيان أن المحامي العام فحص المستندات المتعلقة بحقوق المضرورين وتحقيق الملابسات التي صاحبت وقائع تحرير عقود تشرِّع بيع أملاكهم العقارية.

- إرجاع 18 عائلة مهجرة من 2012 إلى منازلهم ببلديتي عين زارة وقصر بن غشير

- «تجمع نواب مصراتة» يبحث مع النائب العام مطالب الحراك بالمدينة

وتوصلت التحقيقات إلى انتفاءَ مشروعية بيع الأملاك بسبب تحرير المضرورين عقودها بإكراه خلال حجزهم سنة 2012، حيث قررت النيابة إخلاء الأملاك العقارية من شاغليها من خلال إدارة المهام الخاصة وتسليم العقارات للمجنى عليهم.

وأول أمس السبت، بحث «تجمع نواب مصراتة» مع النائب العام المستشار الصديق الصور آخر المستجدات ومطالب الحراك بالمدينة، خاصة ما يتعلق بالجانب الأمني.

وفي مطلع نوفمبر الماضي أعلنت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» إرجاع 18 عائلة مهجرة من 2012 إلى منازلهم في بعض المناطق الواقعة في نطاق بلديتي عين زارة وقصر بن غشير جنوب شرق طرابلس، وذلك بناء على تعليمات النائب العام.

جانب من إخلاء عقارات في مصراتة، الإثنين 22 يناير 2024 (مكتب النائب العام)

جانب من إخلاء عقارات في مصراتة، الإثنين 22 يناير 2024 (مكتب النائب العام)

جانب من إخلاء عقارات في مصراتة، الإثنين 22 يناير 2024 (مكتب النائب العام)

جانب من إخلاء عقارات في مصراتة، الإثنين 22 يناير 2024 (مكتب النائب العام)